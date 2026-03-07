心肌梗塞搶救分秒必爭 北醫附醫啟動國際胸痛中心認證

北醫附醫黃群耀副院長（左）與美國心臟協會亞太地區品質與認證計畫譚嘉欣經理，6日簽署參與協議書，正式啟動「國際全方位胸痛中心認證計畫」，宣示接軌國際守護生命之決心。

〔記者羅碧／台北報導〕急性心肌梗塞救治講求「時間就是生命」。台北醫學大學附設醫院（簡稱北醫附醫）宣布，與美國心臟協會（American Heart Association，AHA）簽署合作協議，啟動「國際全方位胸痛中心（Chest Pain Center）」認證計畫，成為北台灣首家挑戰此項國際品質認證的醫療院所，未來將導入國際標準流程，強化急性冠心症的救治效率與照護品質。

北醫附醫院長施俊明表示，急性心肌梗塞的救治效率，是評估醫院急重症醫療能力的重要指標。北醫附醫為重度級急救責任醫院，近年持續優化急性心肌梗塞整合照護流程，從病人到院到接受心導管治療的「Door-to-Wire（D2W）」時間達成率表現穩定。此次與美國心臟協會合作，將導入心血管照護品質計畫「Get With The Guidelines®」，透過標準化流程與數據監測機制，持續提升照護品質。



簽約儀式昨（6）日於北醫附醫舉行，美國心臟協會亞太地區品質與認證計畫經理譚嘉欣（Tam Ka Yan）表示，急性冠心症的救治需仰賴急診、心臟科與護理團隊等跨專業合作，同時透過數據分析與品質管理持續優化治療流程。透過胸痛中心認證計畫，醫療機構可建立更完整的品質監測與改善機制。

北醫附醫副院長黃群耀指出，此次合作將整合院前救護、院內急診處置與出院後追蹤管理，建立更完整的心血管照護體系，並透過資訊化與智慧醫療應用，提升急性心血管疾病的治療效率與照護品質。

在慢性管理方面，北醫附醫也導入「血脂決策輔助系統」，協助醫師掌握高風險患者的血脂控制情況並提供用藥建議。院方統計，系統導入後，患者出院後低密度膽固醇（LDL-C）檢驗率由39%提升至77%，高風險族群血脂達標率亦由19%提升至44.8%。

院方表示，未來將持續強化院前、院中與院後的整合照護流程，透過標準化流程與品質監測機制，進一步縮短急性心肌梗塞救治時間，並朝國際胸痛中心認證目標邁進。

北醫附醫黃群耀副院長（左）表示，此次合作是北醫附醫邁向精準醫療國際化的重要里程碑，未來可進一步縮短急性心肌梗塞患者搶救時間、提升治療品質，讓國際看見台灣的卓越表現。（北醫附醫提供）

北醫附醫啟動胸痛中心國際認證，將以世界級的標準，為急性心肌梗塞患者築起最堅實的救命防線，邁向亞洲心血管照護新標竿。（北醫附醫提供）

