HPV不只女性會得 醫：男性恐成伴侶間無意識傳播者

〔記者羅碧／台北報導〕人類乳突病毒（HPV）常被認為與子宮頸癌相關，但醫師提醒，HPV並非女性專屬風險，男性同樣可能感染，甚至可能在沒有症狀的情況下，成為伴侶之間的「無意識傳播者」。恆昕泌尿科醫師陳鈺昕表示，許多男性因沒有明顯不適，誤以為自己與HPV無關，反而讓病毒在親密關係中反覆傳播。

陳鈺昕指出，HPV是一種高度傳染的病毒，男女一生中感染機率都相當高，多數透過親密接觸傳播。臨床上常見情況是，女性因接受子宮頸抹片檢查或HPV篩檢而發現感染，但伴侶男性卻沒有明顯症狀，因此往往忽略相關風險。

他表示，由於男性多數感染HPV後症狀不明顯，部分人甚至完全沒有任何異常表現，容易在不知情的情況下持續傳播病毒。若缺乏正確觀念，伴侶之間可能反覆感染，使病毒在親密關係中持續存在。

醫師也提醒，HPV感染後多數人沒有明顯症狀，部分病毒可能在體內持續存在多年，因此即使伴侶關係穩定，也不一定代表是近期感染。

研究也顯示，即使同樣感染HPV，男女在病毒清除能力上仍存在差異。陳鈺昕指出，女性約有5-7成可在兩年內產生中和抗體並清除病毒，但男性僅約1成能自然產生足夠抗體，因此病毒較可能在體內長期存在，潛伏期甚至可長達10-20年。

「這也是為什麼部分男性年輕時沒有症狀，卻可能在多年後才出現相關疾病。」陳鈺昕說，HPV的風險往往在於長期潛伏與不易察覺的健康影響，因此不應只將其視為女性疾病。

此外，近年研究也指出，HPV可能與多種癌症相關。除了較為人熟知的子宮頸癌外，也與頭頸癌、肛門癌等疾病有關，部分研究甚至在攝護腺癌與膀胱癌組織中發現HPV DNA，但是否為致病原因仍有待更多研究釐清。

陳鈺昕提醒，HPV防治不應只由女性承擔責任。由於病毒多透過親密接觸傳播，若僅女性進行篩檢或預防，防治效果有限。當女性定期接受子宮頸癌篩檢時，也可與伴侶一同了解HPV相關風險，共同建立預防觀念。

目前政府已提供符合資格女性定期子宮頸抹片檢查，近年也逐步推動HPV檢測作為輔助篩檢工具，盼能及早發現癌前病變，降低晚期癌症風險。

陳鈺昕強調，HPV防治應從女性癌篩延伸到全民健康觀念。無論男女，若能及早了解病毒傳播方式與潛在風險，建立正確預防觀念，才能真正降低HPV相關疾病對個人與家庭的長期影響。

