自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

HPV不只女性會得 醫：男性恐成伴侶間無意識傳播者

2026/03/07 11:34

醫師提醒，HPV不只影響女性，男性同樣是高風險族群，預防應全民不分性別；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

醫師提醒，HPV不只影響女性，男性同樣是高風險族群，預防應全民不分性別；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕人類乳突病毒（HPV）常被認為與子宮頸癌相關，但醫師提醒，HPV並非女性專屬風險，男性同樣可能感染，甚至可能在沒有症狀的情況下，成為伴侶之間的「無意識傳播者」。恆昕泌尿科醫師陳鈺昕表示，許多男性因沒有明顯不適，誤以為自己與HPV無關，反而讓病毒在親密關係中反覆傳播。

陳鈺昕指出，HPV是一種高度傳染的病毒，男女一生中感染機率都相當高，多數透過親密接觸傳播。臨床上常見情況是，女性因接受子宮頸抹片檢查或HPV篩檢而發現感染，但伴侶男性卻沒有明顯症狀，因此往往忽略相關風險。

他表示，由於男性多數感染HPV後症狀不明顯，部分人甚至完全沒有任何異常表現，容易在不知情的情況下持續傳播病毒。若缺乏正確觀念，伴侶之間可能反覆感染，使病毒在親密關係中持續存在。

醫師也提醒，HPV感染後多數人沒有明顯症狀，部分病毒可能在體內持續存在多年，因此即使伴侶關係穩定，也不一定代表是近期感染。

研究也顯示，即使同樣感染HPV，男女在病毒清除能力上仍存在差異。陳鈺昕指出，女性約有5-7成可在兩年內產生中和抗體並清除病毒，但男性僅約1成能自然產生足夠抗體，因此病毒較可能在體內長期存在，潛伏期甚至可長達10-20年。

「這也是為什麼部分男性年輕時沒有症狀，卻可能在多年後才出現相關疾病。」陳鈺昕說，HPV的風險往往在於長期潛伏與不易察覺的健康影響，因此不應只將其視為女性疾病。

此外，近年研究也指出，HPV可能與多種癌症相關。除了較為人熟知的子宮頸癌外，也與頭頸癌、肛門癌等疾病有關，部分研究甚至在攝護腺癌與膀胱癌組織中發現HPV DNA，但是否為致病原因仍有待更多研究釐清。

陳鈺昕提醒，HPV防治不應只由女性承擔責任。由於病毒多透過親密接觸傳播，若僅女性進行篩檢或預防，防治效果有限。當女性定期接受子宮頸癌篩檢時，也可與伴侶一同了解HPV相關風險，共同建立預防觀念。

目前政府已提供符合資格女性定期子宮頸抹片檢查，近年也逐步推動HPV檢測作為輔助篩檢工具，盼能及早發現癌前病變，降低晚期癌症風險。

陳鈺昕強調，HPV防治應從女性癌篩延伸到全民健康觀念。無論男女，若能及早了解病毒傳播方式與潛在風險，建立正確預防觀念，才能真正降低HPV相關疾病對個人與家庭的長期影響。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中