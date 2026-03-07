自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》前北市議員驚住院 什麼是「胃食道逆流」

2026/03/07 11:04

前北市議員陳建銘驚傳不能行動，需就醫療養。（圖取自臉書「經驗/無可取代 陳建銘」）

〔健康頻道／綜合報導〕春節期間，政治人物們多會積極到各地宮廟拜年與民眾互動，然獨缺無黨籍前台北市議員陳建銘。陳建銘在昨（6）日說明，指稱因身體嚴重不適，在家人協助下就醫；然確切病因仍不清楚。從他公開的用藥紀錄卡中，胃食道逆流疾病伴有食道炎這項特別醒目；而其中一項原因為「從胃食道逆流感染延伸到腦部」。

據報導，陳建銘解釋，春節期間他突然感到嚴重不適，甚至無法走路，只得由家人協助就醫。他說明其中一項原因，為「從胃食道逆流感染延伸到腦部」。同時感謝陽明醫院醫師護理人員徹夜照顧檢查，以及家人朋友們這些日子的包容照顧，並感謝台北醫學院醫師護理人員耐心照顧說明。

「火燒心」常見 原因多元

食藥署表示，胃食道逆流可謂現代人常見的文明病，不少人因為工作忙碌、壓力大，三餐作息不正常，暴飲暴食又抽菸喝酒，導致「火燒心」，經常感到胸口灼熱疼痛、嘔酸水、胃脹胸悶、喉嚨異物感、慢性咳嗽等，種種不適感導致生活品質受影響。食藥署建議要改善胃食道逆流的症狀，需先了解造成胃食道逆流的原因，才可以對症下藥。

胃食道逆流常見原因如下：

下食道括約肌（稱作賁門）鬆弛：賁門連接著食道與胃，如同一道閘門，一旦鬆弛無法關緊且腹壓又增加時，胃酸就容易會從胃部逆流而上到食道。

日常生活習慣不良：三餐飲食不正常，暴飲暴食、狼吞虎嚥，或是一吃飽就躺平，還有經常食用咖啡、酒、茶、碳酸飲料及高糖分、高油脂、過酸過辣等刺激性食物，都會刺激胃酸分泌，容易造成胃食道逆流。此外，抽菸、熬夜、作息不正常等也會增加胃酸分泌導致胃食道逆流。

高風險族群：如肥胖中廣型身材或懷孕，會因腹壓較高導致胃酸逆流，長期處於緊張與焦慮等高壓狀態，也可能增加胃酸分泌引起胃食道逆流。

遠離胃食道逆流很簡單

對抗胃食道逆流，除了改善日常生活習慣，尋求藥品治療也可以達到不錯的效果，目前用於胃食道逆流的藥品有下列幾類：

一、傳統制酸劑：碳酸氫鈉、碳酸鈣、鋁鎂化合物、鋁鎂鹽混合劑等，利用中和胃酸效果提升胃部酸鹼值，迅速緩解胃酸造成的不適。

二、胃酸分泌抑制劑：包括H2組織胺受體阻斷劑、氫離子幫浦抑制劑（PPI），以及進年來新研發的鉀離子競爭性胃酸抑制劑（P-CAB），藉由抑制胃酸的分泌達到症狀的改善，其中PPI是目前胃食道逆流的主流藥品。

三、其他輔助治療藥品：胃食道黏膜保護劑（如Sucralfate）、胃腸蠕動劑（如Metoclopramide）等。

食藥署提醒，若出現胃食道逆流症狀，應就醫請醫師診治，用藥如有任何問題也應該諮詢藥師，尋求醫藥專業人員的協助，以保障身體健康。

前北市議員陳建銘公開其相關就醫紀錄。（圖取自臉書「經驗/無可取代 陳建銘」）

