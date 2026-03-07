3個月長出14公分腫瘤 台中男罹最惡性淋巴癌

江佳駿醫師表示，患者罹患極惡性伯基特式淋巴癌，左胸有14公分腫瘤，肉眼可見左胸隆起。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名70歲男性企業主，去年對抗攝護腺癌成功，今年農曆春節前因呼吸喘、胸部出現腫塊就醫，檢查發現竟罹患極惡性伯基特式淋巴癌，左胸有14公分腫瘤，癌細胞非常兇猛，醫師推論患者從出現症狀僅3個月左右，腫瘤已經大到從左胸隆起，年前接受2次標靶治療，腫瘤已經幾乎看不見，目前患者持續治療。

主播吳中純罹淋巴癌過世、藝人沈玉琳對抗血癌後成功將復出，讓民眾更關注癌症。部立台中醫院腫瘤內科醫師江佳駿表示，伯基特式淋巴癌是惡性度最高的侵襲性淋巴癌，佔所有淋巴癌的1-2%，在成人較為罕見，通常只要癌細胞沒有轉移到腦部、骨髓，化療搭配標靶治療可有效控制癌症，兩年存活可達到8成以上。

不過若不儘早治療，患者恐會因為腫瘤迅速擴散，壓迫重要器官如氣管、腹腔、腫瘤溶解症候群導致急性腎衰竭，或者中樞神經系統受侵犯，在1到2個月內死亡。

這名患者原本因春節前工作繁忙，想要年後再治療，但江佳駿發現該癌細胞相當兇猛，長大速度難以掌控，治療一刻不能等，不斷親自電話聯繫催促，終於讓患者年前同意接受化療，原本一個療程5次治療，患者年前才治療兩次，年後14公分腫瘤就幾乎消失，治療成效相當好。

江佳駿表示，淋巴癌是台灣十大癌症之一，盛行率約10萬分之6到8，台灣每年新增約3700至4000名淋巴癌患者，好發年齡主要分布在50至60歲，由於淋巴癌初期症狀往往與感冒相似而容易被忽略，醫學界歸納出 「燒、腫、癢、汗、咳、瘦」等6大警訊，作為民眾早期發現的關鍵指標。

罹癌不要怕、更不要急著放棄！江佳駿醫師提醒，如不明原因發燒，或身上摸到不明腫瘤等上述淋巴癌初期6大症狀就應儘早就醫，並保持最高警覺，配合癌正中心醫療團隊針對癌細胞分類擬訂抗癌計畫，積極治療，再凶猛的癌細胞都可以克服。

江佳駿醫師表示，患者接受2次標靶治療，原本14公分腫瘤（圖左）已經幾乎看不見（圖右）。（台中醫院提供）

