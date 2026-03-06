自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

少婦產後 非侵入性電波療程助重拾親密自信

2026/03/06 19:32

美迪大直婦產科診所醫師杜依儒提醒，私密處不適的成因相當多元，不能僅以單一症狀判斷，更不宜自行購買產品或直接選擇療程，應先釐清真正原因。（美迪大直婦產科診所提供）

美迪大直婦產科診所醫師杜依儒提醒，私密處不適的成因相當多元，不能僅以單一症狀判斷，更不宜自行購買產品或直接選擇療程，應先釐清真正原因。（美迪大直婦產科診所提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕1名30多歲少婦產後身體恢復、育兒生活穩定，房事感受上卻出現微妙變化，至婦產科求診後，診斷為典型產後私密處亞健康問題，陰道組織因生產過程受到劇烈拉扯，導致結構鬆弛，伴隨神經敏感度降低；產後及哺乳期間，女性荷爾蒙處於較低狀態，也容易引發私密處乾澀不適。經非侵入性私密電波療程（閨蜜電波），透過單極電波深層加熱組織，刺激膠原蛋白新生，提升黏膜健康度與組織彈性，不僅找回產前的自信心，也修復夫妻間的親密連結。

美迪大直婦產科診所醫師杜依儒表示，許多產後女性會將私密處的不適如鬆弛、乾澀，視為「必經之痛」而選擇隱忍，但往往會影響到女性的自信與親密生活。隨著觀念改變，近年來，因私密處困擾就診的女性逐年增加，且年齡層有下降趨勢，30歲左右大多關注乾澀、反覆感染與產後變化等，40至50歲則多為更年期前後黏膜保護力下降所帶來的不適。

杜依儒指出，私密處不適的成因相當多元，包括荷爾蒙變化、慢性發炎、骨盆底肌肉功能異常等，不能僅以單一症狀判斷，更不宜自行購買產品或直接選擇療程，應先釐清真正成因，從骨盆結構、子宮與膀胱功能進行鑑別診斷，是安全與效果的關鍵。早期雷射多屬侵入式治療，術後照護需謹慎。而單極電波系統透過能量深入組織，刺激膠原蛋白與彈性蛋白生成，改善組織彈性與健康狀態，提供乾澀、鬆弛或產後困擾者及不希望使用荷爾蒙治療者不同的選擇。

杜依儒提醒，規律作息、控制體重、強化骨盆底肌群訓練，都有助於維持私密健康。若出現反覆感染、異常分泌物、持續乾癢或漏尿等情況，應先接受婦科檢查與必要影像評估，釐清是否為感染、結構問題或功能性障礙，再依個別狀況討論保養或醫療方式。

