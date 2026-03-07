自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》主播黃慧婷肺結節術後4大解惑 醫：患者通常無症狀

2026/03/07 16:12

東森新聞主播黃慧婷日前切除1.3公分肺結節。三軍總醫院指出，單一肺結節是X光片診斷學上最常見的問題，患者經常毫無症狀。（圖截取自黃慧婷臉書）

東森新聞主播黃慧婷日前切除1.3公分肺結節。三軍總醫院指出，單一肺結節是X光片診斷學上最常見的問題，患者經常毫無症狀。（圖截取自黃慧婷臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕東森新聞主播黃慧婷日前在臉書上寫道，因肺節結而進行手術，切除1.3公分的結節。術後報平安目前休養中，並針對自身經驗提出手術相關解答，提供更多人了解。三軍總醫院指出，單一肺結節是X光片診斷學上最常見的問題，患者經常毫無症狀。若病理切片不能得到結果，且臨床上無法完全排除惡性可能性，此時就必須靠藉手術方法給予最後的診斷及治療。

黃慧婷於臉書粉專發文表示，手術後第7天仍在家休養，雖然只是小手術，陸續收到很多親朋好友的關心與慰問。此外，因許多朋友私訊詢問不少問題，也特別整理羅列回於下，統一為大家解惑。

Q1：不抽菸也會有肺部結節嗎？平常有接觸二手菸嗎？

A：「是的，我不抽菸」。但因住在一個「老煙槍社區」，光是下樓買個東西，大概就會吸到2根二手菸；加上通勤上下班，一天下來累積起來，可能等於10根以上。至於結節是不是因為二手菸造成？醫學上其實無法直接證明，只能說可能和生活習慣或環境暴露有關。

Q2：為什麼開刀後手會瘀青？

A：護士表示，手術當天需要找大動脈位置，但其實不太清楚為什麼找大動脈會讓手部瘀青。猜測或許也有可能是麻醉時掙扎過度，造成血管受傷。

Q3：是胸腔微創手術嗎？健保有給付嗎？自費多少？

A：「我是在台大癌症醫院接受單孔胸腔鏡手術」，傷口大約3-4公分，需要14 天才能拆線。健保有給付，但仍需要自費5萬多元。若有醫療保險，可詢問是否能申請「實支實付」。

Q4：一開始電腦斷層就有1.3公分嗎？還是慢慢長大的？

A：因為公司年度健檢，自費抽血加驗肺癌指數抽血，結果數值異常。但血液腫瘤指數只能作為參考，所以後來進一步做了電腦斷層。前後總共掃描3次，在台大做了2次。結節並沒有明顯變大，但醫生也無法從影像判斷是良性或惡性。

不過，另一個醫療體系的醫生曾說：「最怕的是，等到結節『大到必須切除』時，已經是肺腺癌晚期。」所以，最後也聽從醫囑進行手術切除。

黃慧婷說，肺腺癌最可怕的地方是早期幾乎沒有任何症狀。身體不會痛、不會咳，也不會提醒你。幸好最後結果是1.3 公分結節，且確定是良性。接下來最重要的就是好好休養，把身體慢慢養回來。

根據三軍總醫院的衛教資料指出，單一肺結節 （solitory pulmonary nodule） 的定義就是說在放射學上，病灶是單一個，為圓形或橢圓形，一般小於3公分者，病灶是位於肺內，有異於胸壁上、橫膈膜上或是縱膈腔上的腫瘤，且病人通常沒有症狀，但有時亦會出現發燒、肋膜疼痛、咳痰及咳血等。

此外，診斷上是藉由簡單胸部X光片或是更一步靠藉電腦斷層。邊界平滑及清楚者，大部分屬良性，但有時轉移性病灶亦是邊界清楚且平滑。若邊界呈現不清楚且不規則，大部分屬於惡性腫瘤。臨床上，診斷方法最終仍須病理切片為依歸，若是不能得到結果，且臨床上無法完全排除惡性的可能性時，此時就必須靠藉手術方法給予最後的診斷及治療。

