健康網》吃得少卻瘦不了 零澱粉還是胖？醫談3殘酷真相

很多男女在減重卡關時，第一個反應是「吃更少」或「動更多」。胃腸內科醫師卓韋儒認為，這會傷害代謝系統。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少認真減重的人，總會抱怨自己吃得很少，卻很難瘦下來。雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒於臉書專頁「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」發文分享，「我已經 3 天沒碰澱粉了，為什麼今天早上還多 0.5 公斤？！」這句話，我每週在診間至少聽過 20 次。很多男女在減重卡關時，第一個反應是「吃更少」或「動更多」。 身為胃腸內科醫師，我必須心疼地告訴你：這種「自律」，其實是在「毀滅」你的代謝系統。

曾韋儒表示，以下是 3 個讓你越努力越胖的殘酷真相：

請繼續往下閱讀...

●代謝「省電模式」：你以為在燃脂，其實是在節能。長期熱量赤字過大，身體會以為遇到「飢荒」。它會自動調低你的日常活動能耗（NEAT），讓你無意識變懶、不想動、甚至反應變慢。錯誤做法是繼續砍熱量；曾韋儒提醒應「餵飽你的代謝」。適時安排熱量回補，讓身體知道「我們沒在鬧飢荒」。

●體重計騙了你：那不是「肥」，是「腫」。壓力大、熬夜、過度運動會刺激皮質醇爆發，把水分牢牢鎖在你的細胞裡。曾韋儒提醒，別為那 0.5kg 感到崩潰。「體重是波動，腰圍才是真相」。「你今天多出來的重量，極大機率只是昨晚那口重口味的鹽，或是肌肉修復時的水腫。」

●你的「燃燒爐」縮小了：肌肉正在無聲流失。不吃蛋白質、不做阻力訓練的減重，等於是在拆房子（肌肉）來燒火。 肌肉一旦流失，你的基礎代謝（BMR）就會崩塌。這就是為什麼你「恢復正常吃」的那天，就是復胖的開始。

卓醫師的「破平台」黃金公式：

1. 盯趨勢不盯單日： 只看 7 天平均體重。

2. 蛋白質吃夠： 體重 x 1.5g 是底線。

3. 睡眠 ≥ 7 小時： 睡覺是真的會瘦，因為這是在降皮質醇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法