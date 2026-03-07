自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》當懷孕變血壓風暴 醫談「子癇前症」

2026/03/07 17:11

在產科醫學裡，讓醫師跟媽媽聞之色變的「子癇前症」，也就是大家常說的妊娠毒血症。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

在產科醫學裡，讓醫師跟媽媽聞之色變的「子癇前症」，也就是大家常說的妊娠毒血症。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，在產科醫學裡，有一個讓醫師跟媽媽都聞之色變的名字：「子癇前症」，也就是大家常說的妊娠毒血症。蘇怡寧表示，這是因為胎盤功能失調，導致媽媽全身血管痙攣高血壓甚至器官受損。想像妳的身體是一座工廠，胎盤是供應能源的轉運站。當轉運站出問題，為了把養分擠給寶寶，身體只能不斷加壓，最終導致機器過熱甚至崩潰。這不僅會讓寶寶營養不良，嚴重時更會威脅到媽媽的性命。

另外，說起阿斯匹靈，大家想到的可能是止痛或是心臟病。但它進入產科領域其實有一段有趣的歷史。早在 1970 年代 ，科學家發現阿斯匹靈可以改善血液循環，到了 1978 年 ，更有產科醫師大膽嘗試用它來預防子癇前症。當時的想法很單純：「既然這病跟胎盤微血管堵塞有關，那我們用點阿斯匹靈把血管打通不就好了嗎？」

然而，醫學之路從來不是一帆風順的。雖然早期的研究看起來很樂觀，但接下來的幾十年，醫學界陷入了巨大的爭議。有的研究說有效，有的研究說根本沒差，搞得醫師們也一頭霧水。其實當時最大的問題出在：我們不知道該給誰吃。當時只能靠問診，例如妳有沒有高血壓還是第一胎嗎來粗略猜測。這種亂槍打鳥的方式，自然讓預防效果變得沒那麼神奇，甚至開始有研究覺得這是無效治療。

幸好，隨著科技進步，我們現在有了早期子癇前症篩檢。醫師不再只是掐指一算，而是結合妳的血壓抽血以及超音波測量子宮動脈血流，一起算出一個精確的風險數值。參數越多風險數值就越準確。這就像是天氣預報一樣，既然我們知道颱風要來了，就能預先做好準備。

2026有研究追蹤了超過千位高風險媽媽，結果發現，對於大多數高風險媽咪來說，阿斯匹靈簡直是神隊友。對於風險極高的媽咪，阿斯匹靈雖然沒辦法讓疾病徹底消失，但它能成功地拖延時間，讓疾病發生的時間往後推。只要能撐過 34 週寶寶發育成熟了，存活率跟預後就會有天壤之別。研究證實了早期介入阿斯匹靈對於預防早產型子癇前症有極佳效果。尤其是能大幅降低 34 週前的發病風險，讓寶寶有更多時間成熟。

