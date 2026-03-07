健康網》領完年終想跳槽 心理師提3建議：釐清工作累或環境毒

道南心理治療所表示，年後轉職潮其實是渴望改變與害怕不確定性間的拉扯，許多人以為換個環境就好，但研究指出，這其實因人而異；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕剛領完年終的你，是否正在盤算著離職？原因除了每天無止盡的加班、主管喜怒無常的情緒勒索、同事間的推諉卸責，也可能是似乎看不到未來。道南心理治療所表示，年後轉職潮其實是渴望改變與害怕不確定性之間的拉扯，許多人以為換個環境就好，但研究指出，這其實因人而異。建議在離職前，先給自己一段冷靜期、探索內在價值排序，並與信任者分享及比對多方看法，才能分清楚究竟是「工作累」，還是「環境毒」導致想離職。

什麼是「年後轉職潮」？

道南心理治療所於臉書專頁與網頁發文指出，所謂「年後轉職潮」，是指農曆新年結束後，不少人在領完年終獎金後選擇離開現職，尋找新的工作機會。這股現象不僅源於對現況的不滿，更是一種對未來生活的一種渴望與賭注。

不過，道南心理治療所表示，面對工作的變化，人們常會在渴望改變與害怕不確定性之間反覆掙扎，甚至不斷問自己：「我到底想要什麼樣的生活？」、「我有能力找到更好的嗎？」並指出，根據104人力銀行2025年的調查，轉換工作的主要原因依序為：薪資偏低、不喜歡主管風格、公司制度不佳、公司文化不合、福利不好、人際問題等。

道南心理治療所進一步提及，人們常以為「只要離開這裡，一切就會好起來」，但研究指出，雖然轉職通常能帶來更高的工作滿意度，對於開放性及外向性較低的人來說，也會有更多的挑戰。換句話說，如果你是一個習慣穩定、害怕突發狀況的人，貿然轉職可能會讓你從工作耗竭跳進適應焦慮的另一個大坑。

心理師：離職前先做3件事

因此，道南心理治療所建議，想轉職前，可以先做以下3件事：

●給自己一段冷靜期：覺察並穩定自身情緒，避免在情緒高張時做出重大決定。

●探索內在價值觀：將在意的工作條件，如薪資、生活平衡等，具體列出並排序，確認自己想要的是什麼方向。

●尋求第三方觀點：與信任的朋友分享，多方比對不同看法，有助自己釐清哪些是「工作累」與「環境毒」。

