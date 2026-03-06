自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

台中榮總埔里分院最新心導管系統 心律不整可就地檢查與電燒患者

2026/03/06 16:36

中榮埔里分院啟用最新的心導管系統，心律不整等患者可就地即時治療。（中榮埔里分院提供）

中榮埔里分院啟用最新的心導管系統，心律不整等患者可就地即時治療。（中榮埔里分院提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台中榮民總醫院埔里分院，今（6）啟用全球最新一代 Azurion 7 B12 心血管導管系統，成為南投縣首家可在地完成心律不整電生理檢查（EPS）與導管電燒治療（catheter ablation）的醫院。該院強調，該系統將可即時解決民眾因心悸、心房顫動導致中風風險等問題。

台中榮總埔里分院指出，南投地區醫療資源相對有限，過往若有嚴重心律不整或需電燒治療的患者，多須跨縣市轉送醫學中心，增加病患交通負擔，也可能影響治療時效。

該院引進心臟電生理檢查與導管電燒治療後，這套系統有高解析度影像品質，能清楚呈現細小血管與導管位置，提高診斷與治療精準度。此外，低輻射劑量設計，有效降低病人及醫療人員的輻射暴露，符合國際輻射防護趨勢。

另有智慧整合操作介面，整合多項影像即時調整功能快速切換模式，提高效率並縮短手術時間；支援高複雜度介入治療，包括冠狀動脈支架置放、複雜慢性完全閉塞病灶處理、結構性心臟病導引、周邊血管介入等。

透過高階三維電生理導航系統與新型導管X光設備整合運用，醫師可藉此更精準定位異常電路並進行燒灼，提升成功率並降低併發症風險。

中榮埔里分院6日為最新心導管系統舉行揭牌啟用儀式。（中榮埔里分院提供）

中榮埔里分院6日為最新心導管系統舉行揭牌啟用儀式。（中榮埔里分院提供）

