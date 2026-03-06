限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
台中榮總埔里分院最新心導管系統 心律不整可就地檢查與電燒患者
〔記者陳鳳麗／南投報導〕台中榮民總醫院埔里分院，今（6）啟用全球最新一代 Azurion 7 B12 心血管導管系統，成為南投縣首家可在地完成心律不整電生理檢查（EPS）與導管電燒治療（catheter ablation）的醫院。該院強調，該系統將可即時解決民眾因心悸、心房顫動導致中風風險等問題。
台中榮總埔里分院指出，南投地區醫療資源相對有限，過往若有嚴重心律不整或需電燒治療的患者，多須跨縣市轉送醫學中心，增加病患交通負擔，也可能影響治療時效。
請繼續往下閱讀...
該院引進心臟電生理檢查與導管電燒治療後，這套系統有高解析度影像品質，能清楚呈現細小血管與導管位置，提高診斷與治療精準度。此外，低輻射劑量設計，有效降低病人及醫療人員的輻射暴露，符合國際輻射防護趨勢。
另有智慧整合操作介面，整合多項影像即時調整功能快速切換模式，提高效率並縮短手術時間；支援高複雜度介入治療，包括冠狀動脈支架置放、複雜慢性完全閉塞病灶處理、結構性心臟病導引、周邊血管介入等。
透過高階三維電生理導航系統與新型導管X光設備整合運用，醫師可藉此更精準定位異常電路並進行燒灼，提升成功率並降低併發症風險。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞