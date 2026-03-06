自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》麻疹群聚又一起！醫列5警訊：咳嗽、流鼻水不一定是感冒

2026/03/06 17:02

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，近年成人感染麻疹比例逐漸增加，提醒若出現高燒、咳嗽、流鼻水等未必是感冒，需多加警覺；情境照。（圖取自freepik）

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，近年成人感染麻疹比例逐漸增加，提醒若出現高燒、咳嗽、流鼻水等未必是感冒，需多加警覺；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕國內再出現今年第2起麻疹群聚事件！疾管署昨（5）日也表示，相關接觸者共匡列87人，預計將監測至3月22日。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，許多人認為麻疹是兒童疾病，但近年全球疫情顯示，成人感染比例正逐漸增加。此外，臨床上成年人感染麻疹時，症狀往往更嚴重，併發症也更常見。他並提出判斷麻疹5警訊，提醒若出現高燒、咳嗽、流鼻水、紅眼未必是感冒，需多加警覺。

判斷麻疹早期症狀5警訊

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，成人麻疹增加的原因，可能與疫苗覆蓋率下降、國際旅行增加、群聚傳播以及疫苗免疫力隨著時間減弱等有關。並指出，麻疹和普通感冒（Common cold）症狀一開始大同小異， 若發覺出現臨床上的警訊組合，應提高警覺以下這些「小異」。

高燒比感冒高很多：普通感冒通常不發燒或低燒（<38°C）；麻疹高燒39–40°C，且持續3–4天不退。關鍵差異為「感冒很少燒到39°C」。

咳嗽＋流鼻水＋紅眼（3C症候群）：麻疹經典組合為咳嗽、流鼻水、結膜炎（紅眼），臨床提示為眼睛紅、怕光、流淚；這在普通感冒時並不常見。

病人看起來病得很重：感冒患者通常可以正常活動，麻疹患者常出現明顯疲倦、食慾下降、高燒不適、全身不舒服。

口腔出現柯氏斑點（Koplik spots）：這是麻疹早期最重要的診斷線索，特徵為口腔頰黏膜、白色小點+紅色背景，外觀像是「鹽粒灑在紅色布上」。出現時間為皮疹前24–48小時，幾乎只見於麻疹。

紅疹從「耳後與臉部」開始：麻疹皮疹的典型模式為耳後/髮際線、臉部、胸口、全身四肢，這種由上往下蔓延的紅色疹子（rash pattern），即是麻疹非常典型的臨床特徵。

5成年族群風險高須警覺

黃軒提及，麻疹是人類傳染力最高的病毒之一。1人感染可傳播12–18人，且經由空氣便可傳播，病毒還可在空氣中存活約2小時。併發症包括：肺炎、腦炎、中耳炎、免疫抑制。並提醒，未接種MMR疫苗、只打過一劑疫苗、1970–1980年代出生者、國際旅行者、醫療人員等成年族群風險較高。

黃軒強調，不是所有「像感冒的病」都是感冒，須特別留意5大警訊，提高警覺；若感染往往症狀更重、併發症更多。並再次提醒，麻疹絕對不是只有小孩才會得，也不是「確診才通報」，而是應該「疑似就通報」。

