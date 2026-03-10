自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》「男性憂鬱」該重視 網紅醫：打破競爭與責備思維

2026/03/10 15:14

身陷憂鬱的男性，可能會有霸凌弱者等攻擊性舉措。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

身陷憂鬱的男性，可能會有霸凌弱者等攻擊性舉措。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念時常說「男兒有淚不輕彈」，導致男性不願意承認自己的情緒困擾，尋求協助；甚至提出困擾時被忽略。精神科醫師益田裕介透過頻道「精神科医がこころの病気を解説するCh」，深入探討了「男性憂鬱症」（男性うつ病）在社會結構下的真實困境。該影片於5個多月間獲得10萬次點閱。

男性憂鬱症：那些藏在「強者社會」下的求救信號

憂鬱症本質上是一種「無法透過休息消除的極度疲勞」。當壓力和疲勞累積到臨界點，人就會出現情緒低落、焦慮、失眠等症狀。然而，在男性身上，憂鬱症的展現方式往往與女性大不相同，這與男性所處的社會結構息息相關。

男性社會的「同性社交」壓力

男性從小生存在一個強調「競爭」的環境中；在這個圈子裡，男性不斷被要求排定名次：誰賺得比較多？誰比較強？誰的地位更高？這種環境不容許展現弱點，導致男性在面對挫折時，會強烈感受到「劣等感」。

這種劣等感甚至會影響醫療。許多男性患者在面對比自己年輕的醫師時，會感到屈辱，覺得向比自己年輕的人求助是一種失敗，進而阻礙了治療的進度。

男性憂鬱症的隱藏症狀

男性在憂鬱時，往往不會直接說出「我很難過」或「我需要幫助」，而是表現出以下特徵：

情緒易怒： 變得急躁、愛發火，這常讓周遭的人想遠離，導致患者更加孤立。

身體症狀： 表現為肩膀痠痛、頭痛、胃痛或失眠，但患者常會選擇硬撐而忽視。

暴力行徑： 將內心的痛苦轉化為攻擊性，可能出現霸凌弱勢、沉迷酒精或賭博等行為。

高輕生風險： 雖然女性罹患憂鬱症的比例較高；但日本統計顯示，男性身亡的人數反而更多，這與男性不習慣求助且採取更激進手段有關。

「沒人會救我」的社會現實

醫師在影片中分享了一個令人心酸的觀察：男性在社會中很難得到真正的同情。即使男人試圖說出「我遇到困難了」、「我撐不住了」，得到的反應往往是冷淡的社會期待，例如：「你不是老闆嗎？你要振作啊！」、「你是醫生耶，這點事沒問題吧？」、「這不是你自找的嗎？」

這種「自作自受」的標籤，讓男性在求救時反而遭到二次傷害。社會傾向於在男性徹底失敗前繼續給予壓力，而非及時伸出援手。

打破結構，主動給予幫助

最後益田裕介認為，要改善這種狀況，我們需要有意識地打破「競爭」與「責備」的思維。當看到身邊的人出現異常（即使是名人醜聞或身邊人的失誤），比起先入為主的說教，我們更應該克制住批評的衝動，主動去詢問是否需要幫助。

對於男性而言，體察到自己「正在求救卻無人理睬」的處境是痛苦的。因此，培養一種能敏銳察覺他人困境並及時給予支持的「體貼」很重要。

傳統觀念時常說「男兒有淚不輕彈」，導致男性不願意承認自己的情緒困擾，尋求協助。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

傳統觀念時常說「男兒有淚不輕彈」，導致男性不願意承認自己的情緒困擾，尋求協助。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中