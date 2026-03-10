健康網》「男性憂鬱」該重視 網紅醫：打破競爭與責備思維

身陷憂鬱的男性，可能會有霸凌弱者等攻擊性舉措。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念時常說「男兒有淚不輕彈」，導致男性不願意承認自己的情緒困擾，尋求協助；甚至提出困擾時被忽略。精神科醫師益田裕介透過頻道「精神科医がこころの病気を解説するCh」，深入探討了「男性憂鬱症」（男性うつ病）在社會結構下的真實困境。該影片於5個多月間獲得10萬次點閱。

男性憂鬱症：那些藏在「強者社會」下的求救信號

憂鬱症本質上是一種「無法透過休息消除的極度疲勞」。當壓力和疲勞累積到臨界點，人就會出現情緒低落、焦慮、失眠等症狀。然而，在男性身上，憂鬱症的展現方式往往與女性大不相同，這與男性所處的社會結構息息相關。

男性社會的「同性社交」壓力

男性從小生存在一個強調「競爭」的環境中；在這個圈子裡，男性不斷被要求排定名次：誰賺得比較多？誰比較強？誰的地位更高？這種環境不容許展現弱點，導致男性在面對挫折時，會強烈感受到「劣等感」。

這種劣等感甚至會影響醫療。許多男性患者在面對比自己年輕的醫師時，會感到屈辱，覺得向比自己年輕的人求助是一種失敗，進而阻礙了治療的進度。

男性憂鬱症的隱藏症狀

男性在憂鬱時，往往不會直接說出「我很難過」或「我需要幫助」，而是表現出以下特徵：

情緒易怒： 變得急躁、愛發火，這常讓周遭的人想遠離，導致患者更加孤立。

身體症狀： 表現為肩膀痠痛、頭痛、胃痛或失眠，但患者常會選擇硬撐而忽視。

暴力行徑： 將內心的痛苦轉化為攻擊性，可能出現霸凌弱勢、沉迷酒精或賭博等行為。

高輕生風險： 雖然女性罹患憂鬱症的比例較高；但日本統計顯示，男性身亡的人數反而更多，這與男性不習慣求助且採取更激進手段有關。

「沒人會救我」的社會現實

醫師在影片中分享了一個令人心酸的觀察：男性在社會中很難得到真正的同情。即使男人試圖說出「我遇到困難了」、「我撐不住了」，得到的反應往往是冷淡的社會期待，例如：「你不是老闆嗎？你要振作啊！」、「你是醫生耶，這點事沒問題吧？」、「這不是你自找的嗎？」

這種「自作自受」的標籤，讓男性在求救時反而遭到二次傷害。社會傾向於在男性徹底失敗前繼續給予壓力，而非及時伸出援手。

打破結構，主動給予幫助

最後益田裕介認為，要改善這種狀況，我們需要有意識地打破「競爭」與「責備」的思維。當看到身邊的人出現異常（即使是名人醜聞或身邊人的失誤），比起先入為主的說教，我們更應該克制住批評的衝動，主動去詢問是否需要幫助。

對於男性而言，體察到自己「正在求救卻無人理睬」的處境是痛苦的。因此，培養一種能敏銳察覺他人困境並及時給予支持的「體貼」很重要。

