健康網》打瘦瘦針「性」趣也缺缺？ 泌尿醫揭真相：不是藥的錯

部分男性發現自己「不舉」，是不是瘦瘦針惹禍？對此醫師提出意見。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年使用「瘦瘦針」（GLP-1）減重成為熱門方式，不過，不少男性也忍不住質疑，白天在健身房練大重量，晚上在床上卻「不舉」，是不是瘦瘦針惹的禍？對此，鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪說明，其實瘦瘦針本身並不會直接傷害性功能，造成「性趣缺缺」或「硬度不足」原因並非藥物，而是減重過程吃太少，出現「極端熱量赤字」影響性功能。

瘦瘦針不會傷害性功能

蘇信豪於臉書粉專「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所 （豪豪醫師）」發文表示，根據根據美國 FDA 與各大臨床研究的數據，瘦瘦針（如 semaglutide 等 GLP-1 藥物）對男性生殖系統沒有直接的毒性或負面影響。相反地，對於有糖尿病、肥胖或心血管問題的男性來說，成功減重反而能降低勃起功能障礙（ED）的風險，甚至有助於提升睪固酮和精液品質。

吃太少影響「性」福3原因

至於為什麼有人在打針減重期間，會覺得「性趣缺缺」或「硬度不足」？蘇信豪解釋，真正的兇手其實不是藥物，而是極端的熱量赤字。尤其當你因為藥物作用而食慾大減、體重快速下降時，身體會面臨巨大能量危機，進而引發以下連鎖反應：

●大腦開啟「求生模式」：當身體處於飢荒狀態（熱量嚴重赤字），大腦會優先把能量保留給心臟、大腦等維持生命的器官。至於繁衍後代的生殖系統，則會先暫時「降載」休眠。

●情緒低落與疲勞轟炸：長期低血糖與能量不足會讓人感到疲倦、易怒，甚至出現輕度憂鬱。其實，大腦才是人體最大的性器官，當大腦累壞了，自然發不出「性喚起」的訊號。

●關鍵營養素大缺貨：吃得少，若又沒吃對，很容易缺乏製造荷爾蒙的原料，如健康油脂、鋅、維生素D、B群等。當原料不足時，睪固酮的產量自然會受到影響。

「性」福減重3建議

蘇信豪提及，減重是為了更健康、更自信，千萬別為了體重計上的數字，犧牲了晚上的幸福，並建議可掌握以下3方式，作為「性」福減重的原則：

1.穩紮穩打，拒絕斷食：即使胃口不好，也要確保攝取足夠的蛋白質與優質脂肪，維持基礎代謝與荷爾蒙合成。

2.關注心理狀態：減重期間如果感到特別憂鬱或焦慮，請給自己一點喘息的空間。

3.尋求專業協助：如果性慾低落或勃起困難的情況持續，應儘快尋求泌尿專科醫師的幫助。釐清是心理壓力、營養缺乏或其他隱藏的健康問題。

鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪說明，使用瘦瘦針造成性趣缺缺的原因並非藥物，而是減重過程吃太少，出現極端熱量赤字的影響；情境照。（圖取自freepik）

