台「為女著紅日」竹市推健檢365健康列車 老人、成人都可預約

〔記者洪美秀／新竹報導〕每年3月第2週星期五是國際關心女性心血管健康的「Go Red for Women 為女著紅」日。新竹市府今天也舉辦「健檢365健康列車」活動，除鼓勵女性參加各項健檢，今年也結合整合性健康篩檢及老人免費健康檢查資源，攜手竹市34家合約院所，提供社區型、醫院型、診所型及衛生所型等多元場次，邀全民認識自己的身體狀況，定期檢查。

另30歲以上（民國85年前）設籍竹市市民也提供每年定期篩檢，並享擴大免費大腸癌篩檢服務（定量免疫法糞便潛血檢查）及免費早餐；另65歲以上（民國50年前）長者及55歲以上（民國60年前）原住民，即日起可向合約醫療院所報名參加老人免費健康檢查。今年市府「健檢365健康列車」，加碼長者受檢人數，從去年8千餘名擴增到1萬名，預計今年篩檢服務總量可增加到1萬5千名。

市府表示，據衛福部113年死因統計，竹市女性心血管疾病死亡人數為139人、婦癌（包含：乳癌、卵巢癌、子宮頸癌及子宮體癌）死亡人數為74人，女性死於心血管疾病的人數是婦癌的2倍，籲婦女重視心血管健康的「Go Red for Women」行動。

另針對30歲以上市民也提供每年篩檢，項目包含成人健檢、BC型肝炎篩檢、癌症篩檢（大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌及胃癌），並加碼「市民限定」的大腸癌篩檢服務及早餐（或早餐券）。65歲以上老人免費健康檢查，今（2026）年即日起開放預約報名，檢查涵蓋糖化血色素檢測、胸部X光攝影、心電圖、甲狀腺刺激素免疫分析、肝癌篩檢和長者內在能力檢測。

