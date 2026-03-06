自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

台「為女著紅日」竹市推健檢365健康列車 老人、成人都可預約

2026/03/06 14:53

每年3月第二個星期五是為女著紅日，新竹市衛生局今年也推健檢365健康列車，包括老人成人健檢即日起都可預約。（記者洪美秀攝）

每年3月第二個星期五是為女著紅日，新竹市衛生局今年也推健檢365健康列車，包括老人成人健檢即日起都可預約。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕每年3月第2週星期五是國際關心女性心血管健康的「Go Red for Women 為女著紅」日。新竹市府今天也舉辦「健檢365健康列車」活動，除鼓勵女性參加各項健檢，今年也結合整合性健康篩檢及老人免費健康檢查資源，攜手竹市34家合約院所，提供社區型、醫院型、診所型及衛生所型等多元場次，邀全民認識自己的身體狀況，定期檢查。

另30歲以上（民國85年前）設籍竹市市民也提供每年定期篩檢，並享擴大免費大腸癌篩檢服務（定量免疫法糞便潛血檢查）及免費早餐；另65歲以上（民國50年前）長者及55歲以上（民國60年前）原住民，即日起可向合約醫療院所報名參加老人免費健康檢查。今年市府「健檢365健康列車」，加碼長者受檢人數，從去年8千餘名擴增到1萬名，預計今年篩檢服務總量可增加到1萬5千名。

新竹市衛生局攜手竹市34家合約院所，提供社區型、醫院型、診所型及衛生所型等多元場次，邀全民認識自己的身體狀況，定期檢查。（記者洪美秀攝）

新竹市衛生局攜手竹市34家合約院所，提供社區型、醫院型、診所型及衛生所型等多元場次，邀全民認識自己的身體狀況，定期檢查。（記者洪美秀攝）

市府表示，據衛福部113年死因統計，竹市女性心血管疾病死亡人數為139人、婦癌（包含：乳癌、卵巢癌、子宮頸癌及子宮體癌）死亡人數為74人，女性死於心血管疾病的人數是婦癌的2倍，籲婦女重視心血管健康的「Go Red for Women」行動。

另針對30歲以上市民也提供每年篩檢，項目包含成人健檢、BC型肝炎篩檢、癌症篩檢（大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌及胃癌），並加碼「市民限定」的大腸癌篩檢服務及早餐（或早餐券）。65歲以上老人免費健康檢查，今（2026）年即日起開放預約報名，檢查涵蓋糖化血色素檢測、胸部X光攝影、心電圖、甲狀腺刺激素免疫分析、肝癌篩檢和長者內在能力檢測。

據衛福部113年死因統計，竹市女性心血管疾病死亡人數為139人、婦癌死亡人數為74人。（記者洪美秀攝）

據衛福部113年死因統計，竹市女性心血管疾病死亡人數為139人、婦癌死亡人數為74人。（記者洪美秀攝）

每年3月第二個星期五是為女著紅日，新竹市衛生局今年也推健檢365健康列車，包括老人成人健檢即日起都可預約。（記者洪美秀攝）

每年3月第二個星期五是為女著紅日，新竹市衛生局今年也推健檢365健康列車，包括老人成人健檢即日起都可預約。（記者洪美秀攝）

30歲以上市民也提供每年篩檢，項目包含成人健檢、BC型肝炎篩檢、癌症篩檢（大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌及胃癌），並加碼「市民限定」的大腸癌篩檢服務及早餐。（記者洪美秀攝）

30歲以上市民也提供每年篩檢，項目包含成人健檢、BC型肝炎篩檢、癌症篩檢（大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌及胃癌），並加碼「市民限定」的大腸癌篩檢服務及早餐。（記者洪美秀攝）

65歲以上老人免費健康檢查，即日起開放預約報名，檢查涵蓋糖化血色素檢測、胸部X光攝影、心電圖、甲狀腺刺激素免疫分析、肝癌篩檢和長者內在能力檢測。（記者洪美秀攝）

65歲以上老人免費健康檢查，即日起開放預約報名，檢查涵蓋糖化血色素檢測、胸部X光攝影、心電圖、甲狀腺刺激素免疫分析、肝癌篩檢和長者內在能力檢測。（記者洪美秀攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中