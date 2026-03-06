研究：關鍵腦細胞受損 恐與阿茲海默症有毒蛋白累積相關

研究發現，受損的室管膜細胞可能是導致阿茲海默症中有毒tau蛋白累積的原因之一。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕tau蛋白在大腦中的累積是阿茲海默症的顯著特徵。法國1項研究發現，受損的室管膜細胞（tanycytes）可能是導致阿茲海默症中有毒tau蛋白累積的原因之一。此研究發表在《Cell Press Blue》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，室管膜細胞是1種非神經元腦細胞，主要位於大腦內的第三腦室。早期研究表明，這些細胞有助於在血液和腦脊髓液之間傳遞代謝訊號。腦脊髓液環繞著大腦和脊髓，是維持身體內部系統平衡的重要通訊通道。

法國國家健康與醫學研究院的研究團隊，希望了解室管膜細胞能否幫助清除tau蛋白等有害物質，進而維持大腦健康。研究團隊進行動物和細胞實驗，以及對阿茲海默症患者組織的分析後確認，室管膜細胞確實有參與清除tau蛋白的行動。

研究團隊表示，室管膜細胞將有毒分子從腦脊髓液運送到血液中，以便這些物質可以被清除出體外。而當室管膜細胞受損，導致運輸過程出現障礙，tau蛋白就會在大腦中累積。

研究團隊指出，此發現表明未來有可能開發出能夠保護大腦平衡並改善有害蛋白質清除的療法。研究人員也補充，將室管膜細胞作為阿茲海默症治療的一部分仍面臨挑戰。

第一個挑戰是缺乏能夠準確代表阿茲海默症的可靠動物模型，第二個挑戰是需要更大規模的患者群體和更長期的研究來確定因果關係。

