健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》注意！醫：「蛋蛋痛」恐副睪丸炎 嚴重影響生育

2026/03/06 21:31

泌尿科醫師許家豪表示，副睪丸炎典型症狀有：慢慢腫、慢慢痛以及排尿異常。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

泌尿科醫師許家豪表示，副睪丸炎典型症狀有：慢慢腫、慢慢痛以及排尿異常。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕男性注意！順挺泌尿科醫師許家豪在臉書「許家豪醫師丨順挺泌尿科丨隼．包皮槍丨隼．雷射結紮丨挺．雄風丨順．泌尿丨全．性症」與官網說明，「有些『蛋蛋痛』，​一開始只是覺得怪怪的：騎車後悶悶的，走路時有點拉扯。」

​​許家豪表示，很多人第一個念頭是：「應該只是姿勢不好。」、​「休息幾天就好。」他舉一個案例說明，有名病患拖了兩個星期後來門診，陰囊已經腫到像裡面塞了一顆硬球。​「我一碰副睪丸的位置，他整個人抖了一下。」我問：「排尿會不會刺刺的？有沒有頻尿？」他回應「有，但我以為是喝水太少。」​

​許家豪表示，這其實是副睪丸炎很典型的走法：慢慢腫、慢慢痛；再加上一點點你以為不重要的排尿異常。很多人就這樣拖著；症狀常常很輕，輕到你以為只是身體小狀況；直到副睪丸真的腫起來。​

許家豪提醒，副睪丸炎如果沒有完整治療，可能留下纖維化疤痕。輸精管道可能因此阻塞。對有生育計畫的男性來說，這不是小事。最後許家豪提醒一件更重要的事：如果你的疼痛是突然、非常劇烈，合併噁心、嘔吐，那可能是睪丸扭轉。時間拖越久，睪丸存活率越低。

同時，​如果最近有以下症狀：陰囊腫痛、排尿刺痛、或覺得哪裡不太對。不要硬撐，也不要自己買藥亂吃，盡快就醫。

順挺泌尿科官網說明，副睪丸炎（Epididymitis）是睪丸後方「副睪丸」發炎感染。最常見原因是細菌逆行感染。典型表現是單側蛋蛋漸進性腫痛、壓痛，常合併頻尿、尿痛、尿急；年輕性活躍族群要特別注意披衣菌／淋菌。中老年常見與攝護腺肥大、餘尿、腸道菌（如大腸桿菌）相關。治療重點是對症支持以及足量足療程抗生素。若出現突發劇痛、噁心嘔吐、高燒畏寒要立刻就醫，排除睪丸扭轉（需緊急手術）。

