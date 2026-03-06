自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

全球首例 日本批准兩項iPS細胞醫療產品

2026/03/06 14:05

日本新創和製藥企業利用iPS細胞（誘導多能幹細胞）製造，用於治療心臟衰竭和帕金森氏症的兩項再生醫療產品，獲得日本厚生勞動省給予附帶條件與期限的批准。示意圖。（圖取自freepik）

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕由日本新創和製藥企業利用iPS細胞（誘導多能幹細胞） 製造，用於治療心臟衰竭和帕金森氏症的兩項再生醫療產品，獲得日本厚生勞動省給予附帶條件與期限的批准，這是全球首次將iPS細胞醫療產品正式商品化。

厚生勞動相上野賢一郎在今天例行記者會中宣布這項消息，他表示，厚生勞動省過去一直支援相關研究開發，如今以iPS細胞為基礎的治療產品在全球首次實現實用化，「令人十分欣喜希望不僅能拯救日本患者，也能為全世界患者帶來希望」。

iPS 細胞是在2006年由京都大學教授山中伸彌 成功培養並發表論文，並因此於2012年獲得 諾貝爾獎。日本政府自2013年度起投入約1100億日圓，進行為期10年的重點支援，推動再生醫療的實用化。

這次獲得批准的iPS細胞再生醫療產品，有一項是由大阪大學設立的新創企業Cuorips開發的產品名為「ReHeart」，用於治療因缺血性心肌症引發的重度心臟衰竭。該療法將iPS細胞培養成心肌細胞並製成薄片狀，將三片貼在心臟表面，以促進血管再生並恢復心臟功能，預計今年秋季左右開始銷售。

另一項由住友製藥開發的產品「Amsepli」，用於治療進行性神經退行性疾病帕金森氏症。該療法將由iPS細胞培養出的神經細胞移植至患者大腦，促進產生與運動調節相關的神經傳導物質多巴胺，預期可改善手腳顫抖與行走困難等症狀。該產品目標於今年夏至秋季上市。

至於是否適用醫療保險，上野表示，在企業提出申請後，一般情況下約需4至5個月完成審議程序。此次採取附條件批准，是為了讓再生醫療更快地提供給患者，但兩項產品仍需在7年內累積更多臨床數據，以取得正式批准。

