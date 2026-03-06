鄉內老年人口近3成！北港媽祖醫院設元長智慧健康中心 醫療團隊守護長者

北港媽祖醫院在元長鄉設立縣內首座智能運動健康服務中心，目前已收案逾40名長者。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕因應高齡化社會快速發展，並落實「健康台灣深耕計畫」的在地需求，中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院），在「全縣第一老鄉鎮」元長鄉，設立縣內首座以智慧科技為核心的智能運動健康服務中心。院長吳錫金表示，會結合醫療專業與社區資源，提供45歲以上民眾參與健康促進服務。

目前統計，雲林縣元長鄉總人口數22438人，其中65歲以上長者共6495人，老年人口比例達28.9％，是雲林縣內第一老鄉鎮，北港媽祖醫院 前年在鄉內成立日間照顧中心，目前已收案32名長者。

院方表示，元長為雲林最老鄉鎮，加上考量高齡長者會逐漸出現肌少症等症狀，為響應我國「健康台灣深耕計劃」，因此特別成立元長智能健康服務中心，以「及早介入、延緩失能」為核心理念，整合失智與失能預防概念，將服務對象擴及中、高年齡層。

院長吳錫金表示，中心導入10項智慧健身設備，涵蓋上肢、下肢與心肺功能訓練，結合數位阻力調控、生理數據量測與雲端健康管理平台，即時記錄並分析運動時間、消耗熱量與肌力變化趨勢，並由復健科醫師、物理治療師、營養師、護理師、業界專業運動講師所組成的醫療團隊，精準掌握長者功能狀況，適時調整運動處方。

吳錫金表示，目前中心共收案超過40名長者，會導入ICOPE（整合性長者照護）評估模式，從認知功能、行動能力、營養狀況、視力、聽力及心理健康等面向進行全面性評估，後續並規劃每年定期追蹤評估，搭配每半年一次的InBody身體組成檢測，對於合併慢性疾病個案，提高追蹤頻率至每3個月一次，以利即時掌握健康變化並調整介入策略。

院方表示，盼透過跨專業團隊合作與在地資源整合，陪伴民眾從中壯年到高齡階段持續維持健康，實踐健康老化、在地安老與活躍老化的願景。

