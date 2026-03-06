自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

鄉內老年人口近3成！北港媽祖醫院設元長智慧健康中心 醫療團隊守護長者

2026/03/06 12:28

北港媽祖醫院在元長鄉設立縣內首座智能運動健康服務中心，目前已收案逾40名長者。（記者李文德攝）

北港媽祖醫院在元長鄉設立縣內首座智能運動健康服務中心，目前已收案逾40名長者。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕因應高齡化社會快速發展，並落實「健康台灣深耕計畫」的在地需求，中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院），在「全縣第一老鄉鎮」元長鄉，設立縣內首座以智慧科技為核心的智能運動健康服務中心。院長吳錫金表示，會結合醫療專業與社區資源，提供45歲以上民眾參與健康促進服務。

目前統計，雲林縣元長鄉總人口數22438人，其中65歲以上長者共6495人，老年人口比例達28.9％，是雲林縣內第一老鄉鎮，北港媽祖醫院 前年在鄉內成立日間照顧中心，目前已收案32名長者。

院方表示，元長為雲林最老鄉鎮，加上考量高齡長者會逐漸出現肌少症等症狀，為響應我國「健康台灣深耕計劃」，因此特別成立元長智能健康服務中心，以「及早介入、延緩失能」為核心理念，整合失智與失能預防概念，將服務對象擴及中、高年齡層。

院長吳錫金表示，中心導入10項智慧健身設備，涵蓋上肢、下肢與心肺功能訓練，結合數位阻力調控、生理數據量測與雲端健康管理平台，即時記錄並分析運動時間、消耗熱量與肌力變化趨勢，並由復健科醫師、物理治療師、營養師、護理師、業界專業運動講師所組成的醫療團隊，精準掌握長者功能狀況，適時調整運動處方。

吳錫金表示，目前中心共收案超過40名長者，會導入ICOPE（整合性長者照護）評估模式，從認知功能、行動能力、營養狀況、視力、聽力及心理健康等面向進行全面性評估，後續並規劃每年定期追蹤評估，搭配每半年一次的InBody身體組成檢測，對於合併慢性疾病個案，提高追蹤頻率至每3個月一次，以利即時掌握健康變化並調整介入策略。

院方表示，盼透過跨專業團隊合作與在地資源整合，陪伴民眾從中壯年到高齡階段持續維持健康，實踐健康老化、在地安老與活躍老化的願景。

北港媽祖醫院在元長鄉設立縣內首座智能運動健康服務中心，目前已收案逾40名長者。（記者李文德攝）

北港媽祖醫院在元長鄉設立縣內首座智能運動健康服務中心，目前已收案逾40名長者。（記者李文德攝）

北港媽祖醫院在元長鄉設立縣內首座智能運動健康服務中心，目前已收案逾40名長者。（記者李文德攝）

北港媽祖醫院在元長鄉設立縣內首座智能運動健康服務中心，目前已收案逾40名長者。（記者李文德攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中