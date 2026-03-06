自由電子報
暫停藥價調查恐違法？ 專家提3解套

2026/03/06 12:20

洪子仁認為，藥價調查實施多年，確實已到了需要重新檢視的轉折點，將焦點從單純的「追求成本下降及預算控管」轉向「追求價值與韌性建設」，這是確保台灣醫療藥品安全的正確方向。（資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕總統賴清德宣布暫停藥價調查（DET）三年，但因藥價調整機制已明訂於「健保法」，外界質疑是否恐涉及違法。對此，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，政府仍可透過行政裁量處理，包括調整藥費目標值、行使支付標準調整幅度裁量權，或以供應鏈特殊情勢為由暫緩行政程序，都能在不牴觸「健保法」精神下，達成暫停藥價調查的政策目標。

洪子仁分析，「健保法」第六十二條的核心精神在於，當支付醫療機構的藥費支出「超出預設目標」時才須啟動藥價調整，而該目標值是由衛福部透過行政命令每年訂定。因此，只要主管機關調高未來三年的藥費支出目標值，並將藥物韌性建設與關鍵藥品儲備成本納入計算，就可讓藥費仍落在目標範圍內，自然不需啟動藥價調整機制。

他進一步表示，另一種作法是由行政機關行使「藥物支付標準」調整幅度的裁量權。雖然「健保法」規定保險人應修正支付標準，但並未明訂調整幅度，主管機關可主張在三年盤整期間，因藥品供應體系正進行重整，既有資料不足以支持合理調整，若貿然調價恐導致斷藥風險，影響民眾用藥權益，因此決定「維持價格不變」亦屬合理行政裁量。

此外，洪子仁指出，藥價調查（PVS）相關作業程序多規範於行政命令，而非「健保法」母法本身。在當前全球地緣政治緊張、藥品供應鏈不穩定的情況下，政府可將其定位為影響國安與國家醫療韌性的特殊情勢，透過修訂行政命令或暫緩執行相關細則，在不牴觸母法精神下凍結部分條款，爭取三年的制度調整緩衝期。

洪子仁也指出，過去多年藥價頻繁調整，已導致部分藥品因利潤過低而面臨斷貨甚至退出市場情況。若暫停三年藥價調查，並將未來藥價調整節省的經費改投入學名藥發展，可協助醫院與藥商穩定既有藥事管理流程，讓醫療院所專注臨床照護，病患也可避免頻繁換藥或面臨斷藥風險。

針對政府規劃盤點一千七百項臨床常用藥品並依供應風險分類，洪子仁認為，此為務實作法，可釐清哪些藥品具有高斷鏈風險，並與日本等民主供應鏈合作建立原料藥儲備。未來若將藥價調整節省的資源投入本土學名藥產業，也有助提升國內藥品自給率，強化整體藥品供應韌性。

