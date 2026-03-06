自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

賴總統裁示暫停藥價調查3年 黃金舜：藥界終能喘口氣

2026/03/06 11:42

黃金舜認為，政府希望發展學名藥產業，暫停藥價調查3年，將有助業者維持營運並累積研發能量。（資料照）

黃金舜認為，政府希望發展學名藥產業，暫停藥價調查3年，將有助業者維持營運並累積研發能量。（資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕總統賴清德昨（6）日在「健康台灣推動委員會」會後裁示，研議暫停藥價調查3年，以強化國家醫療體系供應安全與藥品韌性。對此，中華民國藥師公會全國聯合會榮譽理事長黃金舜受訪表示，近年藥價持續調降，即使今年健保藥價調整金額36.15億元為歷年最低，但藥界仍普遍感到壓力，不少業者得知政策方向後相當開心，認為藥界終於有喘息空間。

黃金舜指出，本次健康台灣推動委員會會議主題為「國家藥品韌性」，他身為藥界唯一代表，在會中向總統反映，近年健保持續透過藥價調整挹注財源，導致藥價逐年下降，即使今年調整金額已是歷年最低，但產業經營壓力仍然很大。

對於健保署曾表示，若地板價不符合成本，業者可以提出申訴，黃金舜以「牛肉麵」為例說明，若要申訴成本，業者必須逐項分析成本結構，例如牛肉、蔥、麵條與湯頭等費用都要精算清楚，再由政府核定利潤，程序繁瑣，許多業者並不願意走這條路。

他表示，在整體物價逐步上升的情況下，藥價卻年年調降，對藥品產業並不友善，也可能影響藥品供應穩定。會議結束後，總統裁示研議停止藥價調查3年，並希望在此期間全面盤點藥品供應鏈、藥品運送與儲備機制，同時評估如何強化國內學名藥產業發展。

黃金舜表示，許多藥界人士得知消息後都相當振奮，認為產業終於有喘息空間。若暫停藥價調查3年，對醫院、診所、社區藥局、代理商與藥品製造商而言，都有助於穩定藥品供應，短期內不致因藥價調整而出現斷藥問題。

他指出，目前健保使用藥品約有1萬4000多種，其中常用藥約1700種，即使3年內未進行藥價調查，也不至於因價格因素而被淘汰。

黃金舜也認為，過去藥價持續調降，使產業僅能勉強維持營運，難以投入新藥或學名藥研發。若政府希望發展學名藥產業，暫停藥價調查3年，將有助業者維持營運並累積研發能量。

此外，他也提到，目前台灣部分原料藥仍仰賴進口，現行的藥品原料有5成來自中國大陸，兩岸關係緊張之下，萬一中國大陸控管藥怎麼辦？飯可以不吃，藥不吃會死人，尤其台灣65歲以上人口已超過467萬人，其中多數需長期服用慢性病藥物，藥品供應穩定更顯關鍵。

