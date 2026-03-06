陳傑憲指骨裂》能否重回經典賽？醫談「幸運情況」

臺灣隊陳傑憲驚傳在5日經典賽賽中遭球吻，手指骨裂。（記者陳志曲攝）

〔健康頻道／綜合報導〕WBC經典賽在5日的賽程中，台灣隊的陳傑憲驚傳遭到觸身球打中手指，即刻退場；醫師表示，手指骨折不可輕忽，對棒球員來說，手指只要功能喪失，便會影響打擊握力與控球能力。健立診所醫療長、骨科醫師許芳偉接受記者採訪時，表示，假設陳傑憲受傷的程度，若沒有傷到肌腱韌帶，那除了急性期的腫痛及瘀血會影響上場的時間，只要好好保護，職業生涯不會受到太大的影響，這是較幸運的情形；若要在經典賽重回賽場，就要謹慎評估，小心保護，避免二次受傷。

手指骨裂通常會如何治療？許芳偉表示，骨裂其實就是骨折的一種。骨頭產生了裂痕縫隙，但是沒有完全斷裂或是錯位，我們稱為骨裂。不管是骨裂、斷掉、錯位，只要骨骼的表面連續性遭到破壞我們就都叫做骨折。然後都需要視為骨折的傷害去做骨折的治療。常見症狀：劇烈疼痛、腫脹、瘀血、變形、活動受限。

以陳傑憲為例，手指骨裂發生時，如果是遠端指骨骨折，通常會有軟組織例如肌腱與韌帶的連結，這些位置只要沒有受到傷害，則僅需要冰敷、包紮、副木固定、簡單保護避免後續的錯位或是整個斷裂即可，不需要手術。

假設不幸遇到肌腱或是韌帶受傷例如槌狀指mallet finger，那就需評估是否需要接受手術進行修復避免手指的活動度與力量受到影響。如果傷到的是手指的關節處，影響到關節的完整性通常一定得需要手術復原關節。如果骨折發生在中段或是靠近手掌的近端，通常外層覆蓋的軟組織肌腱和韌帶力量較大很容易骨折產生錯位。幸運沒有錯位的話，可以考慮鄰指固定法 （Buddy Taping）或是石膏保護做固定避免跑位及錯位。若不幸錯位了，則需要手術用鋼針或鋼板固定。

通常復原需要花多久時間？許芳偉表示，骨裂骨折受傷，「如同古人所說，傷筋斷骨100天。」通常需要2-3個月才會完全骨頭癒合。

初期剛受傷急性期：1-2週，第2-4天達到巔峰，會出現明顯瘀青與腫痛

骨痂開始形成：第3-6週，骨頭開始初步癒合，X光可以開始看到骨痂，可以開始輕微的活動提早復建。

骨頭重塑至癒合：第6週-3個月，骨頭強度增加，進行較強的肌力訓練。

像陳傑憲受傷的程度，如果幸運沒有傷到肌腱韌帶，那除了急性期的腫痛及瘀血會影響上場的時間，只要好好保護，職業生涯不會受到太大的影響，但若要在經典賽重回賽場，就要謹慎評估及小心保護避免二次受傷。

隨後許芳偉在Thread「筋骨百科Dr.Bone許醫師Fangwei Hsu」表示，看到 WBC 經典賽台灣隊長陳傑憲被 150km 速球砸到左手食指遠端骨裂，大家一定都很氣憤與心痛。並且提出3點補充：

手指骨折絕對不是小傷！手指骨折如果沒有在黃金期內正確處理，可能會造成長期的手指僵硬或變形。許芳偉以陳傑憲為例，他傷到的是最外側的「遠端指骨」。這類骨折通常需要使用護木或石膏固定來保護。

為什麼這對棒球員超級致命？棒球員高度依賴手指的精細動作。只要有一點點功能喪失，就會直接影響打擊握力或控球能力。

四爺與醫師能夠做什麼？在受傷初期，最重要的就是多冰敷，副木固定或包紮保護。營養方面需要多補充維生素 C（促進膠原蛋白合成）、鈣質與維生素 D（強化骨密度）以及蛋白質。最重要的是，絕對不能提早移除固定護具！

台灣隊陳傑憲遭觸身球擊中，隨即退場。（特派記者陳志曲攝）

