自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

出院後誰顧？長照銜接平均4天 衛福部拚縮至2天

2026/03/06 11:13

衛福部提醒，民眾出院後如有長照服務需求，可於住院期間向有參與出院準備銜接長照服務的醫院提出申請。（資料照）

衛福部提醒，民眾出院後如有長照服務需求，可於住院期間向有參與出院準備銜接長照服務的醫院提出申請。（資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕不少病人住院治療結束準備返家時，最擔心的往往是「出院後誰來照顧？」為避免出院後出現照顧空窗，衛福部自2017年推動「出院準備銜接長照服務計畫」，由醫院出院準備團隊在病人住院期間提前介入，協助評估長照需求，並媒合相關服務。目前病人出院後銜接長照服務的平均時間，已從2017年的51天縮短至2024年的4天，今年起，更以平均2天內完成銜接為目標，希望能盡速達到出院當天即能接上長照服務。

衛福部長期照顧司副司長吳希文表示，需要銜接長照服務的個案，多為出院後生活難以自理的病人，例如在行走、上下樓梯、穿脫衣服、吃飯或洗澡等日常生活活動出現困難者，都可能需要長照服務協助。

她舉例，中風患者在住院期間，家屬可向護理站提出長照需求，由醫院的「出院準備服務團隊」在病人尚未出院前先協助進行長照需要等級評估。除了評估外，醫院也會在出院前協助擬定病人出院後一週內最急迫的照顧需求計畫，並提前媒合長照服務單位，讓病人返家後能儘快銜接相關服務。

吳希文指出，相關服務內容包括交通接送、輔具提供及居家服務等。例如部分患者出院後需要交通車接送返家，若能在出院前完成媒合，就可安排車輛接送；若有輔具需求，例如拐杖、沐浴椅或輪椅，也可提前準備或媒合資源。此外，若患者出院後需要居家照顧服務，例如協助洗澡、備餐或日常生活照顧，也能透過出院準備團隊事先安排服務人員，以縮短出院後的照顧空窗期。

她表示，目前全台已有242家醫院設有出院準備服務團隊，協助病人與家屬在住院期間就能評估長照需求。原則上只要民眾提出需求，醫院都會協助進行評估，再依據相關量表評估其身體功能狀況，若符合長照需要等級2至8級，即可銜接相關長照服務。

吳希文也指出，即使家庭已聘有外籍看護，仍可申請部分長照服務，例如日間照顧中心、交通接送、輔具服務及喘息服務等。自去年9月政策放寬後，聘有移工的家庭同樣可以使用社區式長照服務。

至於目前仍難以做到出院當天立即銜接長照服務，主要原因包括服務單位排班安排、跨縣市就醫需轉介至原居住地服務單位，以及部分需求涉及居家無障礙環境改善，需要先到住家進行環境評估並安排施工，因此仍需一定時間。

吳希文提醒，若民眾未在住院期間申請長照服務，出院後仍可撥打長照服務專線1966，由地方政府照顧管理專員到府進行評估並協助安排相關服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中