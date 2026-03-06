自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

三八婦女節 定期抹片揪出癌前病變 子宮頸癌早篩守護女性健康

2026/03/06 10:06

台北慈濟醫院婦科部醫師邵芷萱。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院婦科部醫師邵芷萱。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕35歲林小姐近期正積極備孕，她聽從家人建議，在懷孕前做一次徹底婦科檢查，至醫院接受公費子宮頸抹片篩檢，她平時自覺身體狀況良好，原以為只是例行公事，沒想到結果竟顯示子宮頸細胞異常，經醫師進一步安排陰道鏡檢查與切片，確認為子宮頸癌前病變，進行錐狀切除手術順利清除病灶，術後恢復良好。

身兼台北慈濟醫院婦產部主治醫師的黃思誠表示，子宮頸癌曾長年位居台灣女性癌症發生率前段，所幸隨著抹片篩檢普及，近年整體發生率與死亡率皆明顯下降，但仍有不少女性因畏懼內診，錯過治療良機。

邵芷萱醫師解釋，子宮頸癌多與人類乳突病毒（HPV）持續感染有關，從感染、細胞病變到癌症形成，往往需數年至十餘年時間，若能透過定期抹片檢查提早發現異常細胞，即可在癌前階段介入治療，大幅降低罹癌風險。

但因子宮頸癌早期多半沒有明顯症狀，部分病人即使已有癌變前兆，仍無疼痛、出血或分泌物異常等警訊，待出現不正常陰道出血、性交後出血、骨盆疼痛等症狀時，往往已進展至中期。她進一步說明，子宮頸癌雖然前期病程發展較慢，但中晚期發生轉移，多會侵入到附近如腎臟、腸道、膀胱等器官，大幅提升治療複雜度與對生活品質的影響。

邵芷萱說，臨床研究顯示，子宮頸癌早期的5年存活率可高達9成；反之，晚期預後則明顯下降，5年存活率僅剩2到3成，除定期抹片檢查外，安全性行為、避免多重性伴侶，以及接種HPV疫苗，皆有助於降低子宮頸癌發生風險，已有性行為的女性，即使已接種疫苗，仍不可取代抹片篩檢，兩者需相互搭配，才能發揮完整防護效果。

若經檢查發現子宮頸出現如綠框處的不正常出血及糜爛症狀，會進一步切片確認是否為癌變。（台北慈濟醫院提供）

若經檢查發現子宮頸出現如綠框處的不正常出血及糜爛症狀，會進一步切片確認是否為癌變。（台北慈濟醫院提供）

