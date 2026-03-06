自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

長期咳嗽找不到原因？ 醫：恐是「非典型感染」拖久恐傷心肺

2026/03/06 09:38

長期反覆咳嗽、治療效果不佳，應就醫評估，找出真正原因，並規律治療，才能避免呼吸道功能持續受損；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕長期咳嗽反覆發作，不少人被診斷為過敏、氣喘或慢性支氣管炎，卻始終難以根治。中心診所內科主治醫師謝從閭指出，門診中相當比例患者其實可能屬於「非典型性感染」，因症狀不明顯、檢驗不易確診，常被忽略，久而久之甚至可能導致心肺功能惡化。

謝從閭表示，呼吸道問題往往並非急性爆發，而是長期、緩慢進展。許多患者僅感覺氣不夠、偶爾乾咳或清喉嚨，未必發燒，也沒有明顯濃痰，卻可能長期處於慢性發炎狀態。

他形容，就像手上長繭，不是一週長出來，而是日積月累形成；肺部功能也是如此，若未妥善處理，可能逐漸下滑，「等到掉到懸崖下才發現，往往已沒有太多逆轉空間。」

他強調，診斷呼吸道感染，不能只依賴培養或PCR檢測。PCR陽性代表病人身上存在的該菌或病毒的DNA量已很高，但不等於正在被感染；培養出細菌，也未必表示其已侵犯組織。人體本身即存在大量共生菌，真正需要治療的是細菌「侵犯組織」並引發發炎反應的情況，而非單純檢驗陽性。

在診斷上，他認為傳統的格蘭氏染色抹片判讀仍具重要價值，透過觀察白血球是否吞噬細菌，可協助判斷是否為侵犯性感染。不過，部分沒有細胞壁的微生物，如黴漿菌、披衣菌等，染色不易顯現，也增加診斷困難。日本早年曾提出「泛支氣管炎」（Diffuse Panbronchiolitis）的概念，但臨床上未被廣泛重視，目前疾病分類系統中也難以直接對應。

謝從閭分享，一名醫界高齡前輩多年來反覆咳嗽，曾被視為過敏或慢性支氣管炎，使用止咳藥與氣管擴張劑效果有限。後因急性肺炎住院，他進一步評估潛在慢性感染，給予窄效抗生素合併化痰藥治療，症狀逐漸改善。他指出，這類治療需要時間，不是立即壓制，而是慢慢走向穩定；若停藥往往又反覆發作，但持續控制後可維持良好生活品質。

另一名70多歲男性患者，因長期咳嗽未規律治療，最終出現心肺衰竭徵象。經影像檢查與轉介心臟科共同治療後，目前已穩定追蹤。他提醒，慢性呼吸道發炎若拖延不治，可能間接影響心臟負荷。

他認為，治療慢性咳嗽的核心在於「清痰」，並非單純止咳，而是讓呼吸道分泌物真正排除乾淨。許多氣喘或喘鳴症狀，其實源自痰液堵塞，「痰出來就不喘了」。若僅給予氣管擴張劑或止咳藥，未處理感染源頭，效果往往有限。

對於症狀較輕或暫不考慮藥物治療者，他建議避免冰冷食物刺激呼吸道；喝水以小口慢含溫水或溫茶為佳；可含酸梅或檸檬片刺激唾液分泌；睡覺時以口罩或薄布遮住口鼻，避免夜間張口呼吸造成乾燥；並可適度補充益生菌，協助調整腸道菌相與免疫平衡。

他強調，咳嗽成因複雜，包括空氣污染、過敏、病毒及細菌等，不能一概而論。但若反覆久咳、常被當作過敏卻療效不佳，應進一步評估是否存在非典型感染。呼吸道問題往往是長期累積的結果，及早辨識與規律治療，才能避免慢性傷害走向不可逆階段。

