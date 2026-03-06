自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

把握「黃金復能期」 長照專業人力到宅指導

2026/03/06 09:28

南投縣推動長照專業服務，媒合醫護人員到宅服務。（南投縣衛生局提供）

南投縣推動長照專業服務，媒合醫護人員到宅服務。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 南投縣高齡人口逐年增加，65歲以上老人逾10萬人，許多家庭在照顧失能長輩時，常面臨「不會照顧、照顧太累」壓力。為協助長輩提升自主生活能力，減輕家庭照顧者負擔，南投縣衛生局推動「長照專業服務」，媒合護理師、營養師、物理治療師、職能治療師等專業人員到宅指導，讓長輩把握失能初期的「黃金復能期」，找回生活自信。

南投縣衛生局指出，縣內共有18家長照專業服務特約單位，服務範圍涵蓋全縣13鄉鎮市，去年已有272位民眾接受專業人員到宅服務。針對失能等級2級至8級的民眾，縣府整合多元專業人力，依個別需求提供復能照護、營養與吞嚥照護、困擾行為處理、臥床或長期活動受限照護，以及居家環境安全與無障礙空間規劃等服務，讓長輩能在家安心復能，減輕家庭照顧負擔。

南投縣推動「長照專業服務」，媒合物理治療師、職能治療師等專業人員到宅指導。（南投縣衛生局提供）

南投縣推動「長照專業服務」，媒合物理治療師、職能治療師等專業人員到宅指導。（南投縣衛生局提供）

名間鄉66歲的陳先生，過去生活可完全自理，卻因心肺疾病住院治療，臥床近1個月，導致下肢肌力明顯退化，起身、移位及行走皆需他人攙扶，經長照專業服務介入後，由專業人員每週一次到宅指導，並設計居家自我訓練方式，讓陳先生在熟悉環境中進行復能練習，經過一段時間訓練，陳先生已能在家人陪同下，使用助行器走出家門，與鄰里互動，生活品質明顯提升。

衛生局表示，長照專業服務的核心精神，在於協助長輩從「被照顧」轉為「學會自己生活」，透過專業人員短時間、密集性的到宅指導，重新練習日常生活動作，同時教導主要照顧者正確的照顧與訓練技巧，讓長輩逐步恢復自我照顧能力。

透過物理治療師到宅指導，讓長輩把握「黃金復能期」。（南投縣衛生局提供）

透過物理治療師到宅指導，讓長輩把握「黃金復能期」。（南投縣衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中