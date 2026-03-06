把握「黃金復能期」 長照專業人力到宅指導

南投縣推動長照專業服務，媒合醫護人員到宅服務。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 南投縣高齡人口逐年增加，65歲以上老人逾10萬人，許多家庭在照顧失能長輩時，常面臨「不會照顧、照顧太累」壓力。為協助長輩提升自主生活能力，減輕家庭照顧者負擔，南投縣衛生局推動「長照專業服務」，媒合護理師、營養師、物理治療師、職能治療師等專業人員到宅指導，讓長輩把握失能初期的「黃金復能期」，找回生活自信。

南投縣衛生局指出，縣內共有18家長照專業服務特約單位，服務範圍涵蓋全縣13鄉鎮市，去年已有272位民眾接受專業人員到宅服務。針對失能等級2級至8級的民眾，縣府整合多元專業人力，依個別需求提供復能照護、營養與吞嚥照護、困擾行為處理、臥床或長期活動受限照護，以及居家環境安全與無障礙空間規劃等服務，讓長輩能在家安心復能，減輕家庭照顧負擔。

請繼續往下閱讀...

南投縣推動「長照專業服務」，媒合物理治療師、職能治療師等專業人員到宅指導。（南投縣衛生局提供）

名間鄉66歲的陳先生，過去生活可完全自理，卻因心肺疾病住院治療，臥床近1個月，導致下肢肌力明顯退化，起身、移位及行走皆需他人攙扶，經長照專業服務介入後，由專業人員每週一次到宅指導，並設計居家自我訓練方式，讓陳先生在熟悉環境中進行復能練習，經過一段時間訓練，陳先生已能在家人陪同下，使用助行器走出家門，與鄰里互動，生活品質明顯提升。

衛生局表示，長照專業服務的核心精神，在於協助長輩從「被照顧」轉為「學會自己生活」，透過專業人員短時間、密集性的到宅指導，重新練習日常生活動作，同時教導主要照顧者正確的照顧與訓練技巧，讓長輩逐步恢復自我照顧能力。

透過物理治療師到宅指導，讓長輩把握「黃金復能期」。（南投縣衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法