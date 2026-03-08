自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》慢性發炎害疲勞、腦霧 營養師推「彩虹飲食」助滅火

2026/03/08 07:30

專家建議，民眾可從攝取原型食物、乾淨飲食、少加工、蔬果多樣性般的「彩虹飲食」改善慢性發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家建議，民眾可從攝取原型食物、乾淨飲食、少加工、蔬果多樣性般的「彩虹飲食」改善慢性發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人多外食，加上壓力大、睡眠不足與缺乏運動，容易讓身體處於「慢性發炎」狀態。營養師林俐岑指出，慢性發炎不一定有明顯症狀，但可能導致皮膚問題、疲勞、腦霧與腹部脂肪堆積，建議可從攝取原型食物、乾淨飲食、少加工、蔬果多樣性般的「彩虹飲食」改善。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，現在人飲食多外食，外食大多使用的油品是omega-6為主的大豆沙拉油，或是你時常吃炸物甜食、長期壓力大、睡眠不足、缺乏運動或是環境毒素等影響，易使身體處於「慢性發炎」的狀態，這類的慢性發炎比較像是「體內的微小火災」，通常沒有明顯的紅腫熱痛，卻會消耗身體能量，造成疲勞感、腦霧、消化道問題，與腹部脂肪堆積等。

林俐岑說明，民眾想要讓身體滅火，先從飲食、生活習慣、運動及舒壓來調整，缺一不可。飲食方面建議朝「抗發炎飲食」來調整，也就是「彩虹飲食」的方式進行，關鍵在於攝取豐富的天然抗氧化成分、好油以及膳食纖維。

在飲食方面，林俐岑建議多攝取原型食物與天然抗氧化成分，例如，富含Omega-3脂肪酸的深海魚類（鮭魚、鯖魚、秋刀魚），或植物性來源如亞麻仁油、紫蘇油與奇亞籽等；堅果與種子如核桃、杏仁、南瓜子，含有維生素E與多種礦物質，也有助抗氧化。

同時，薑黃、生薑與大蒜等天然辛香料也具有抗氧化與抗發炎效果；冷壓特級初榨橄欖油富含橄欖多酚，適合在料理最後淋上使用。發酵食物如無糖優格、納豆則有助維持良好腸道菌相，也是抗發炎的重要基礎。

林俐岑提到，「植化素」是植物為保護自身而產生的天然化學物質，對人體具有抗氧化與抗發炎作用。不同顏色蔬果含有不同植化素，例如紅色蔬果富含茄紅素，黃色與橙色蔬果含β-胡蘿蔔素與葉黃素，綠色蔬菜含葉綠素等。

林俐岑總結，「彩虹飲食法」就是建議每天盡量吃足這5種不同顏色的食物，因為不同的植化素在體內有協同作用，多樣化攝取比單吃某一種「超強食物」更有防護效果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中