健康網》慢性發炎害疲勞、腦霧 營養師推「彩虹飲食」助滅火

〔健康頻道／綜合報導〕現代人多外食，加上壓力大、睡眠不足與缺乏運動，容易讓身體處於「慢性發炎」狀態。營養師林俐岑指出，慢性發炎不一定有明顯症狀，但可能導致皮膚問題、疲勞、腦霧與腹部脂肪堆積，建議可從攝取原型食物、乾淨飲食、少加工、蔬果多樣性般的「彩虹飲食」改善。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，現在人飲食多外食，外食大多使用的油品是omega-6為主的大豆沙拉油，或是你時常吃炸物甜食、長期壓力大、睡眠不足、缺乏運動或是環境毒素等影響，易使身體處於「慢性發炎」的狀態，這類的慢性發炎比較像是「體內的微小火災」，通常沒有明顯的紅腫熱痛，卻會消耗身體能量，造成疲勞感、腦霧、消化道問題，與腹部脂肪堆積等。

林俐岑說明，民眾想要讓身體滅火，先從飲食、生活習慣、運動及舒壓來調整，缺一不可。飲食方面建議朝「抗發炎飲食」來調整，也就是「彩虹飲食」的方式進行，關鍵在於攝取豐富的天然抗氧化成分、好油以及膳食纖維。

在飲食方面，林俐岑建議多攝取原型食物與天然抗氧化成分，例如，富含Omega-3脂肪酸的深海魚類（鮭魚、鯖魚、秋刀魚），或植物性來源如亞麻仁油、紫蘇油與奇亞籽等；堅果與種子如核桃、杏仁、南瓜子，含有維生素E與多種礦物質，也有助抗氧化。

同時，薑黃、生薑與大蒜等天然辛香料也具有抗氧化與抗發炎效果；冷壓特級初榨橄欖油富含橄欖多酚，適合在料理最後淋上使用。發酵食物如無糖優格、納豆則有助維持良好腸道菌相，也是抗發炎的重要基礎。

林俐岑提到，「植化素」是植物為保護自身而產生的天然化學物質，對人體具有抗氧化與抗發炎作用。不同顏色蔬果含有不同植化素，例如紅色蔬果富含茄紅素，黃色與橙色蔬果含β-胡蘿蔔素與葉黃素，綠色蔬菜含葉綠素等。

林俐岑總結，「彩虹飲食法」就是建議每天盡量吃足這5種不同顏色的食物，因為不同的植化素在體內有協同作用，多樣化攝取比單吃某一種「超強食物」更有防護效果。

