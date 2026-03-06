自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》工程師少吃又重訓仍瘦不了 醫：減重卡關「這原因」

2026/03/06 19:10

專家表示，減重常見錯誤包括：過度節食、睡眠不足、只看體重不看體脂，與壓力長期過高；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

專家表示，減重常見錯誤包括：過度節食、睡眠不足、只看體重不看體脂，與壓力長期過高；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕來自護國神山30多歲工程師體型福泰，為了健康而減重，不只靠著猛健樂，還每天重訓，一開始體重掉4公斤，隨後卻卡關3個月，只好求醫找方法。黎安瑟診所院長方宇心指出，當身體覺得「資源不夠」，會進入節能模式，這意味著，長期處於熱量赤字 ，再加上壓力荷爾蒙偏高，導致基礎代謝下降，進而形成減重瓶頸。

一名30多歲工程師因體重停滯前來求診。方宇心在臉書粉專「方宇心醫師」發文分享，他從去年底開始減重，透過飲食控制與規律重訓，前三個月成功減下4公斤，但之後體重卻卡關長達三個月。雖然已使用減重藥物「猛健樂」，澱粉攝取減半、每天重訓40至50分鐘，體重卻始終沒有再下降，讓他相當困擾。

減重常見4錯誤

方宇心表示，減重常見錯誤包括：過度節食、睡眠不足、只看體重不看體脂，與壓力長期過高。很多西醫減重門診，遇到像這位工程師的狀況常考量的是，熱量算不夠精準、運動強度要再提高，或是乾脆加藥。然而，中西整合的醫學角度會更重視整體觀與體質。

方宇心為病患把脈後發現，其脈象沉細偏弱、尺部不足，是典型的「腎氣虛、陽氣不足」，整體呈現的不只是手腳冰冷，下午特別容易累，卻晚上精神反而好。同時，病患近期還新增的困擾就是 頭髮有點多。綜合病患的情況，她推估，主因出在身體覺得「資源不夠」，因此，進入了節能模式

方宇心說明，從生理角度來看，當身體長期處於熱量赤字與壓力荷爾蒙偏高時，身體可能出現「代謝適應」，包括基礎代謝率下降、甲狀腺活性降低、瘦素分泌減少，而皮質醇可能升高，使身體傾向進入節能模式，減重進度因此停滯。

在治療方法上，方宇心從西醫部分未增加藥物，而是調整熱量赤字幅度，並安排每週兩天「代謝回補日」，重新規劃阻力訓練比例；中醫方面則透過溫陽健脾、補腎養氣的方藥調理。

病患在1個月後回診，體脂下降2.8%，體重下降3.2公斤，精神明顯變好，藉用中西整合的方式，找到了突破瓶頸。

