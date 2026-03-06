自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

陳傑憲指骨裂》運動員重回賽場 醫：可能等上這時間

2026/03/06 10:44

陳傑憲遭觸身球擊中被迫退場。（資料照，特派記者陳志曲攝）

陳傑憲遭觸身球擊中被迫退場。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔健康頻道／綜合報導〕於5日的經典賽上，台灣隊長陳傑憲手部遭球吻，發生左手食指骨裂的意外。據報導，台灣隊長陳傑憲6局上半打擊時遭觸身球擊中左手手指，隨後退場休息；隨後隊醫認為是左手食指遠端骨裂，目前已上石膏觀察；陳傑憲則於IG表示將坦然面對，並且呼籲球迷保持理性。土城維力骨科診所院長劉大維表示，對運動員來說能否重回球場，須從功能恢復與保護措施等細節來看。

手指骨裂通常會如何治療？劉大維表示，手指骨裂多半屬於線性骨折，如果沒有明顯位移，通常以副木或護具固定、減少活動，讓骨頭自然癒合；若骨折有位移、旋轉變形或影響關節穩定，則可能需要復位甚至手術固定。

通常復原需要花多久時間？劉大維表示，一般骨頭癒合大約需要4至6週，但手指關節的腫脹、僵硬與力量恢復可能還需要更久時間。對於運動員而言，是否能提早回到比賽，還要視疼痛、功能恢復以及保護措施而定。一般預計至少需要兩到三個月。

臺灣隊陳傑憲。（記者陳志曲攝）

臺灣隊陳傑憲。（記者陳志曲攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中