陳傑憲指骨裂》運動員重回賽場 醫：可能等上這時間
〔健康頻道／綜合報導〕於5日的經典賽上，台灣隊長陳傑憲手部遭球吻，發生左手食指骨裂的意外。據報導，台灣隊長陳傑憲6局上半打擊時遭觸身球擊中左手手指，隨後退場休息；隨後隊醫認為是左手食指遠端骨裂，目前已上石膏觀察；陳傑憲則於IG表示將坦然面對，並且呼籲球迷保持理性。土城維力骨科診所院長劉大維表示，對運動員來說能否重回球場，須從功能恢復與保護措施等細節來看。
手指骨裂通常會如何治療？劉大維表示，手指骨裂多半屬於線性骨折，如果沒有明顯位移，通常以副木或護具固定、減少活動，讓骨頭自然癒合；若骨折有位移、旋轉變形或影響關節穩定，則可能需要復位甚至手術固定。
通常復原需要花多久時間？劉大維表示，一般骨頭癒合大約需要4至6週，但手指關節的腫脹、僵硬與力量恢復可能還需要更久時間。對於運動員而言，是否能提早回到比賽，還要視疼痛、功能恢復以及保護措施而定。一般預計至少需要兩到三個月。
