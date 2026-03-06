自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「缺碘」離你很近 營養師：慎防甲狀腺腫大

2026/03/06 18:07

營養師曾建銘建議，買鹽的時候選擇「含碘鹽」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕狂吃高麗菜、花椰菜好健康？小心吃錯反而造成甲狀腺腫大。營養師曾建銘於臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」表示，高麗菜、花椰菜這些「十字花科蔬菜」確實超級營養、又富含抗氧化的好東西；但如果只顧著吃它們，卻忽略了某個關鍵營養素，反而可能會讓甲狀腺「腫」起來。

在衛福部最新公布的第九版「國人膳食營養素參考攝取量（DRIs）」草案中，特別在「碘」的章節裡，新增了「含甲狀腺腫促發劑（Goitrogens）的食物來源資料」。什麼是「甲狀腺腫促發劑」？曾建銘表示，高麗菜、花椰菜、白蘿蔔這類我們常吃的十字花科蔬菜中，含有一些天然物質，會干擾甲狀腺吸收「碘」。如果你平時吃非常多這類蔬菜，但身體裡的「碘」又剛好不夠，甲狀腺為了努力製造賀爾蒙，就會不小心過度代償，造成甲狀腺腫大！

台灣四面環海，我們還會缺「碘」嗎？曾建銘表示，這次第九版 DRIs 特別更新了 2017-2020 年國民營養健康調查的「尿碘數據」。結果發現，我們很多人的碘營養狀態其實都在及格邊緣。另外，新版還特別新增了台北榮總及北台灣孕婦的尿碘追蹤研究數據，提醒大家孕期對碘的需求量更大，攸關寶寶的發育，絕對不能輕忽。

建銘營養師的「護甲」大作戰

曾建銘表示，應該把「碘」補足，並且吃對方法。

買鹽請認明「碘」字：去超市買鹽的時候，記得翻到背面看成分，一定要選擇「含碘鹽」（新版指南也有提到氟碘鹽）。很多進口的高級玫瑰鹽、岩鹽其實都沒有加碘，長期只吃這種鹽很容易缺碘。

多吃海帶、紫菜：這是天然的碘寶庫！曾建銘表示，平常煮個海帶芽豆腐湯，或是吃點紫菜包飯，輕鬆達標。

十字花科蔬菜「煮熟」吃：加熱可以破壞一部分的甲狀腺腫促發劑，所以高麗菜和花椰菜盡量煮熟後再享用，生菜沙拉可以換成別的葉菜類；健康飲食講究的是「均衡」與「搭配」。

