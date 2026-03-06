自由電子報
透視腸道菌》便便立大功 骨髓移植2大惡疾退消

2026/03/06 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

急性骨髓性白血病（AML）患者在接受高強度化療時，往往需要合併廣效性抗生素以防感染。雖然這能救命，但也會破壞腸道菌相，導致菌叢失衡（dysbiosis）、益菌消失、壞菌增殖，增加併發症與耐藥菌風險。

這篇 Nature Communications 2021 May 25;12（1）:3084報告了一項第二期多中心臨床試驗（NCT02928523），共納入25位AML患者，在化療+抗生素後接受自體糞菌移植（AFMT）。結果顯示，化療後患者腸道α多樣性顯著下降，益菌減少、促炎菌家族增多；而接受AFMT後，腸道菌多樣性與組成顯著回復至治療前水準，達到預先設定的療效指標，同時未觀察到嚴重不良反應。研究指出，AFMT在免疫低下患者中安全可行，並能有效重建腸道微生態，甚至協助清除多重耐藥菌。

這項臨床試驗顯示，自己的糞菌也能當「救命益菌」：在化療與抗生素造成腸道菌崩潰後，將治療前保存的自身健康糞菌回植，能幫助腸道快速恢復平衡並降低耐藥菌風險。這提醒我們腸道菌的重要性：不只和免疫力、營養吸收相關，也影響抗癌療程的安全與成效。對一般人而言，雖不需做AFMT，但日常生活可透過均衡飲食、益生菌與發酵食品、避免不必要的抗生素來維持菌相多樣性；而在重大治療前，也可和醫師討論是否保留自身糞菌以備不時之需，這是醫療科技與腸道微生態結合的新趨勢。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

