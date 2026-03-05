陳傑憲指骨裂》骨裂、骨折略不同 復健醫談恢復時間

台灣隊陳傑憲遭觸身球擊中，隨即退場。（特派記者陳志曲攝）

〔健康頻道／綜合報導〕今（5）日的經典賽，台灣以0：3不敵澳洲；台灣隊長陳傑憲更因手部遭球吻，傳出發生左手食指遠端骨裂的意外。恆新復健科診所醫師王思恒表示，若是骨裂，通常會用副木固定包紮，等待6至8週恢復。

據報導，台灣隊長陳傑憲6局上半打擊時遭觸身球擊中左手手指，隨後退場休息。台灣隊聲明指出，隨隊醫生診斷陳傑憲左手食指遠端骨裂，目前先以石膏固定，隊醫正陪他去醫院檢查，後續待檢查結果。

王思恒表示，以他的經驗，籃球隊員也很常見有骨裂情形，若遇到疑似骨裂個案，會先拍X光片確認是骨折或是骨裂，再給予治療。

王思恒表示，骨裂是指骨骼沒有完全分開，「就像是掰一雙筷子，但只有一點彎曲，有一部分還有連接。」這情形通常會採用副木包紮，約莫6至8週才會自然癒合。「大家可能常聽說會包石膏；但現在較少使用石膏，因為石膏使用起來相當麻煩，若需要脫下，例如洗澡，是很不方便的。」

另外若是骨折，「就像是用力折斷筷子，且完全分離了」，這個時候，則會使用骨釘固定，同樣等骨骼恢復，時間也是6至8週。另外，恢復期間，可考慮多吃富含鈣質與蛋白質的食物，幫助癒合。

