健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健保放寬標靶藥物兩大限制 晚期腸癌、頭頸癌治療更接軌國際

2026/03/05 18:02

今（2026）年2月起健保取消標靶藥物療程上限，並解除頭頸癌一線治療「標靶與免疫藥物二擇一」限制，全台約2900名癌有受惠，患者每年最多可減輕約116萬元藥費負擔。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕直腸結腸癌與頭頸癌是國人死亡負擔沉重的癌別，不僅好發於中壯年，也常在確診時已屬晚期。過去受限於健保給付制度，不少患者面臨「救命藥看得到卻用不到」的困境。

今（2026）年2月1日起，健保正式放寬兩項重要限制，包括取消標靶藥物「36週療程給付上限」，以及解除頭頸癌一線治療「標靶藥物與免疫治療只能二擇一」的規定，讓晚期癌症治療更接軌國際，全台約有2900名癌友受惠，每名患者每年最多可減輕約116萬元藥費負擔。

75歲腸癌患者許先生兩年前出國時察覺身體不適，就醫後發現腸道已有約10公分腫瘤，確診時已是第四期，接受化療合併標靶治療後，癌指數大幅下降並趨於穩定，但過去健保給付期滿後，為維持療效，他一度必須改用其他治療方式，也為家庭帶來不小壓力。隨著今年健保取消療程上限，他得以重新銜接標靶治療。許先生說，希望未來有更多病友能在制度支持下穩定治療，找回生活步調。

癌症希望基金會副董事長羅盛典表示，此次健保取消療程上限並解除藥物二擇一限制，不僅提升癌友用藥可近性，也讓醫師能依患者狀況彈性調整治療策略，更符合國際治療趨勢。台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長呂宜興說，約55%的頭頸癌患者確診時已屬晚期，其中不少人還面臨復發風險，過去健保規定免疫治療與標靶治療只能擇一，若治療效果不佳，後續選擇有限。如今限制鬆綁後，醫師可依患者反應調整治療策略。

在大腸直腸癌方面，中華民國大腸直腸外科醫學會理事長陳自諒表示，大腸直腸癌長年居國人癌症發生率前列，其中約五成患者會面臨腫瘤轉移。高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元也指出，轉移性癌症治療的關鍵在於連續性，標靶藥物合併化療的療效需要時間累積，若被迫中斷用藥，將影響疾病控制。

健保署長陳亮妤表示，政府正透過擴大癌症篩檢、推動精準醫療及補強藥物治療三大策略，逐步補齊癌症照護缺口，讓治療制度與國際指引接軌，並朝「2030健康台灣」降低癌症死亡率三分之一的目標邁進。

