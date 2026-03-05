自由電子報
健康網》台灣隊長陳傑憲手指骨裂 醫揭關鍵期治療重點

2026/03/05 17:51

台灣隊陳傑憲遭觸身球擊中，隨即退場。（特派記者陳志曲攝）

台灣隊陳傑憲遭觸身球擊中，隨即退場。（特派記者陳志曲攝）

〔健康頻道／綜合報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）今（5日）首戰對上澳洲，「台灣隊長」陳傑憲在比賽中慘遭澳洲隊觸身球重擊，造成左手食指骨裂。疼痛職人診所院長徐子恆指出，陳傑憲食指骨裂，可能因遭球打到手指，造成骨頭有裂縫，這1-2週是恢復關鍵期，要嚴格固定，第3-4週會開始做手指關節的訓練，才能幫助恢復。

陳傑憲當時面對澳洲隊中繼左投奧洛林，前兩球皆為滑球，第三球卻改以直球進攻，但疑似失投，一顆時速150.6公里的直球直接擊中陳傑憲手指。畫面中可見陳傑憲挨球後面露不甘神情，不願在首戰就被迫退場，也讓不少台灣球迷相當心疼。

有關這項運動傷害，徐子恆說明，陳傑憲要投球或傳球，受傷後可能無法用手指頭去抓球，通常受傷的前兩週要做的是急性保護，到了3-4週以後做活動度的訓練，要等到骨頭癒合以後才能進行高強度的訓練，快的話也要花一個半月的時間，恢復的慢的話可能要到3個月，可能要看他恢復的情況，因為會影響到他的傳球，有可能延誤他未來上場時間。

徐子恆提醒，如果陳傑憲的骨頭沒有癒合好就上場，未來可能會有長期的影響，骨頭可能會長歪掉，或是韌帶撕裂傷形成更大的影響。

徐子恆強調，陳傑憲現階段第一要先固定骨頭，至少要有1.5個月到3個月，前1-2週要嚴格的固定，第3-4週會開始做手指關節的訓練，促進血液循環，會加入肌力訓練，例如握力，手指不動，幫助恢復。

