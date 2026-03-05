自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

陳傑憲指骨裂》骨折、骨裂後 營養師：4關鍵營養素助恢復

2026/03/05 20:26

台灣隊陳傑憲手部意外遭球吻，隨即退場。（記者陳志曲攝）

台灣隊陳傑憲手部意外遭球吻，隨即退場。（記者陳志曲攝）

〔健康頻道／綜合報導〕今（5）日的經典賽以0：3不敵澳洲，台灣隊長陳傑憲更因手部遭球吻，傳出發生左手食指骨裂的意外。據報導，台灣隊長陳傑憲6局上半打擊時遭觸身球擊中左手手指，隨後退場休息，傳出左手食指遠端骨裂。從照片可見陳傑憲挨球後五官扭曲、眉頭深鎖，面露不甘神情，不願在首戰就被迫退場，也讓台灣球迷相當心疼。

實際上，過去也有名人遭遇類似狀況：跆拳道女將羅嘉翎在巴黎奧運跆拳道女子57公斤，因疲勞性骨折沒能晉級；藝人王陽明也曾在打籃球時遇上骨裂。

大家在日常生活中，難免有骨折或是骨裂的經驗，不論是運動員受傷，或是一般人跌倒、甚至出車禍；不僅當下椎心疼痛，隨後的復健更是難熬。營養師曾建銘​針對骨折、骨裂的營養修復，簡單提出4大關鍵營養素。

骨裂、骨折後，加速恢復的 4 大關鍵營養素

曾建銘表示，骨骼修復不是單靠「補鈣」就夠，需要多種營養素互相配合。

​優質蛋白質：骨骼的基底其實是「膠原蛋白」，充足的蛋白質是組織修復、長骨頭的根本原料。（來源：肉類、魚類、雞蛋、豆製品）

​維生素C：能促進膠原蛋白合成，就像蓋房子時的「水泥」，將鈣質穩穩抓住。（來源：芭樂、奇異果、柑橘類）

​鈣質：骨骼強化的主要礦物質，填補骨骼空隙。（來源：乳製品、傳統豆腐、深綠色蔬菜）

​維生素D：能大幅提升腸道對鈣質的吸收率。（來源：適度日曬、鮭魚、蛋黃）

另外，不少人認為富含鈣質的「小魚乾」與「南瓜籽」很有效。曾建銘認為，確實有用，但關鍵在於「不能大量」，必須「適量」！

​小魚乾的優點與盲點：小魚乾含有豐富的鈣質與蛋白質，對骨骼修復極有幫助。但市售小魚乾往往鈉含量較高，如果「大量」食用，容易造成水腫、增加腎臟負擔，甚至反而加速鈣質流失。

​南瓜子的優點與盲點：南瓜子富含「鎂」與「鋅」。鎂是維持骨骼結構的重要元素，能幫助鈣質結晶化；鋅則能促進傷口癒合與細胞分裂。不過，南瓜子在營養學上屬於「油脂與堅果種子類」，熱量極高，大量吃容易導致脂肪囤積與發炎反應。

曾建銘提醒，小魚乾和南瓜子都是很好的修復輔助食材，但建議「適量攝取」（例如南瓜子一天只需一小把，小魚乾適量入菜提味），並搭配上述提到的「蛋白質＋維生素C＋維生素D」，維持均衡飲食，才是加速骨骼恢復最安全有效的方法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中