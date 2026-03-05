陳傑憲指骨裂》骨折、骨裂後 營養師：4關鍵營養素助恢復

台灣隊陳傑憲手部意外遭球吻，隨即退場。（記者陳志曲攝）

〔健康頻道／綜合報導〕今（5）日的經典賽以0：3不敵澳洲，台灣隊長陳傑憲更因手部遭球吻，傳出發生左手食指骨裂的意外。據報導，台灣隊長陳傑憲6局上半打擊時遭觸身球擊中左手手指，隨後退場休息，傳出左手食指遠端骨裂。從照片可見陳傑憲挨球後五官扭曲、眉頭深鎖，面露不甘神情，不願在首戰就被迫退場，也讓台灣球迷相當心疼。

實際上，過去也有名人遭遇類似狀況：跆拳道女將羅嘉翎在巴黎奧運跆拳道女子57公斤，因疲勞性骨折沒能晉級；藝人王陽明也曾在打籃球時遇上骨裂。

大家在日常生活中，難免有骨折或是骨裂的經驗，不論是運動員受傷，或是一般人跌倒、甚至出車禍；不僅當下椎心疼痛，隨後的復健更是難熬。營養師曾建銘​針對骨折、骨裂的營養修復，簡單提出4大關鍵營養素。

骨裂、骨折後，加速恢復的 4 大關鍵營養素

曾建銘表示，骨骼修復不是單靠「補鈣」就夠，需要多種營養素互相配合。

​優質蛋白質：骨骼的基底其實是「膠原蛋白」，充足的蛋白質是組織修復、長骨頭的根本原料。（來源：肉類、魚類、雞蛋、豆製品）

​維生素C：能促進膠原蛋白合成，就像蓋房子時的「水泥」，將鈣質穩穩抓住。（來源：芭樂、奇異果、柑橘類）

​鈣質：骨骼強化的主要礦物質，填補骨骼空隙。（來源：乳製品、傳統豆腐、深綠色蔬菜）

​維生素D：能大幅提升腸道對鈣質的吸收率。（來源：適度日曬、鮭魚、蛋黃）

另外，不少人認為富含鈣質的「小魚乾」與「南瓜籽」很有效。曾建銘認為，確實有用，但關鍵在於「不能大量」，必須「適量」！

​小魚乾的優點與盲點：小魚乾含有豐富的鈣質與蛋白質，對骨骼修復極有幫助。但市售小魚乾往往鈉含量較高，如果「大量」食用，容易造成水腫、增加腎臟負擔，甚至反而加速鈣質流失。

​南瓜子的優點與盲點：南瓜子富含「鎂」與「鋅」。鎂是維持骨骼結構的重要元素，能幫助鈣質結晶化；鋅則能促進傷口癒合與細胞分裂。不過，南瓜子在營養學上屬於「油脂與堅果種子類」，熱量極高，大量吃容易導致脂肪囤積與發炎反應。

​

曾建銘提醒，小魚乾和南瓜子都是很好的修復輔助食材，但建議「適量攝取」（例如南瓜子一天只需一小把，小魚乾適量入菜提味），並搭配上述提到的「蛋白質＋維生素C＋維生素D」，維持均衡飲食，才是加速骨骼恢復最安全有效的方法。

