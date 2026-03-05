自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》陰道炎反覆發作好惱人 醫揭身體缺「它」是關鍵

2026/03/05 21:04

台中榮總婦產科醫師謝筱芸指出，陰道反覆發炎通常可能並非是再次感染，而是躲在身體裡面的壞菌「敗部復活」所致；情境照。（圖取自shuttestock）

台中榮總婦產科醫師謝筱芸指出，陰道反覆發炎通常可能並非是再次感染,而是躲在身體裡面的壞菌「敗部復活」所致；情境照。（圖取自shuttestock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少女性都曾有過陰道炎反覆發作的困擾，即使使用塞劑或服用藥物治療，症狀好轉後卻又很快復發。台中榮總婦產科醫師謝筱芸指出，通常出現這種情況並非是再次感染，而是躲在身體裡面的壞菌「敗部復活」。因此，治療並非塞劑用越多越好，最重要的是好好休息。此外，補充陰道益生菌也是重要關鍵。

謝筱芸於臉書專頁「謝筱芸醫師的泌密診療室」發文表示，提起益生菌，很多人會聯想到優格或優酪乳，但腸胃道的益生菌，其實與陰道需要的益生菌菌叢不同。腸道益生菌主要是幫助消化，而私密處需要的是能夠在陰道定殖、維持菌叢平衡的專屬益生菌。

「陰道益生菌」4大助益

至於為何「陰道益生菌」很重要，謝筱芸進一步解析以下4大原因：

建立「酸性防護罩」：健康的私密處應該是弱酸性的，pH值約4.5。益生菌（乳酸桿菌）會分泌乳酸，把環境維持在壞菌最討厭的酸度，讓念珠菌和壞細菌根本活不下去。

養出好菌、壞菌難存：私密處的空間有限，益生菌就是「優質房客」。當好菌住滿、把營養吃光，黴菌和壞細菌就沒空間存活而只能離開。

破壞壞菌的「生物膜」：細菌性陰道炎最難纏之處，就是壞菌會蓋一層「生物膜」當防護罩來擋藥物入侵。持續補充益生菌可破壞這層膜，讓藥物長驅直入打敗壞菌。

提升私密處的免疫力：益生菌不只殺菌，還能安撫發炎的黏膜，減少紅、腫、癢的不適感，把私密處的防護牆建得更厚實。

怎麼挑、怎麼吃一次看

有些人或許存疑，用吃的真的有用嗎？對此，謝筱芸說明，益生菌很聰明，它們從腸胃道吸收排出後，會從肛門移至會陰部，最後在陰道定居。此外，研究更發現，使用抗生素搭配益生菌，治癒率甚至可達88%。她並建議，可挑選含有GR-1、RC-14或L. crispatus菌株的益生菌，每天100億CFU、吃4-6週。

謝筱芸提醒，別再讓私密處反覆發炎困擾生活，耐心地給好菌時間扎根，私密處也會更清爽舒服。

