自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

賴清德盼成立「關鍵藥物供應國家隊」 業界：樂觀其成

2026/03/05 18:09

賴清德總統希望透過各項支持措施，成立「關鍵藥物供應國家隊」。（總統府提供）

賴清德總統希望透過各項支持措施，成立「關鍵藥物供應國家隊」。（總統府提供）

〔記者林志怡／台北報導〕總統府今日召開健康台灣推動委員會第7次委員會議，總統賴清德於會中提到，希望透過各項支持措施，成立「關鍵藥物供應國家隊」。製藥產業雖樂觀其成，但也呼籲政策落地前，應邀請製藥產業加入健康台灣委員會相關工作小組，了解在地製藥供應實際情況，才能確保政策具體可行。

賴清德總統說，由於地緣政治劇烈變化、經貿秩序重整，加上氣候變遷與疫情的挑戰，全球醫藥供應鏈正面臨「單一化」與「集中化」的脆弱風險，我國以跨部會共同規劃為期4年的「國家藥物韌性整備計畫」，投入240億元預算，以「國產國用、智慧調控、國際聯盟」爲重點，全面建構臺灣的藥物供應防線。

賴清德總統指出，政府將推動至少50項關鍵藥物的國產自製，透過政策補助、市場引導以及健保給付鼓勵，帶動原料藥國造化與生物藥自主化，建立「關鍵藥物供應國家隊」，確保關鍵藥物供應韌性，尤其力求確保緊急狀態下，台灣能保有最基本的醫療能量。

此外，賴清德總統指出，藥物韌性不只是守護健康、確保國家安全的計畫，更是推動生醫產業升級的契機，政府也將透過各項措施，力求讓台灣成為全球生醫藥品、醫材供應鏈中不可或缺的夥伴，將藥物韌性的提升，轉化為領航「健康台灣」的產業動能。

學名藥協會公共事務政策委員會主委殷為瑩表示，製藥產業樂見賴清德總統以國家高度推動在地藥品韌性，以行動強化台灣藥品供應安全。

但殷為瑩認為，藥品韌性已是全球各國關注議題，紛紛透過法規、預算建立自己的韌性政策，為確保改革具體可行，政策落地前，應邀集製藥產業加入健康台灣委員會相關工作小組參與討論，讓政策規劃貼近在地製藥供應的實際狀況，才能對症下藥、公私協力建立具韌性的藥品生態體系。

殷為瑩也呼籲，呼籲朝野儘速通過韌性預算，讓政策有足夠資源推動，才能確保台灣面臨全球供應韌性風險時也能同步發展國藥國造的兆元經濟。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中