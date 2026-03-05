強化藥品韌性 衛福部規劃明年新建管制藥品工廠

衛福部次長林靜儀說，衛福部預計在2027年建置第2個管藥工廠，增加管制藥品劑型，並促進相關發展與備援能力。

〔記者林志怡／台北報導〕新冠肺炎疫情打亂全球藥物供應秩序，疫後各國紛紛推動各項措施，確保藥品供應韌性。總統府今日召開健康台灣委員會，衛福部次長林靜儀指出，衛福部持續推動國藥國用、國藥國造，其中針對管制藥品生產方面，預計在2027年建置第2個管藥工廠，增加管制藥品劑型，並促進相關發展與備援能力。

林靜儀解釋，新冠肺炎讓各國發現藥物安全與國家安全息息相關，但目前全球有約8成的原料藥集中在中國、印度，運輸鏈任何環節發生問題，都會影響藥物供應，因此各國在疫後紛紛採取應對作為，其中美國鼓勵國內生產、簡化管理，歐盟推動關鍵藥品聯盟，日本則爭取原料藥及抗生素回流生產。

針對我國現況，林靜儀說，我國國家藥物韌性整備計畫去年行政院核定，預算等待立法院審議與通過，其中衛福部相關預算計80.5億元，主要任務包括設置藥物韌性推動委員會，建立關鍵藥品、醫材清單，法規科學諮詢輔導，建立藥物供應網絡，以及完善韌性法治與國際供應連結。

林靜儀表示，衛福部透過健保政策，促進國藥國用，未來也會成立藥物韌性推動委員會，促進國藥國造，幫助現有31家原料藥藥廠、143家製藥工廠提升原料藥國產比例，讓必要藥品與醫材國產化。

另林靜儀也提到，目前我國僅有1家管制藥品製藥工廠，是由食藥署管藥工廠來進行單一產線製造，但為了強化管制藥品的劑型、生產量能與穩定供應，衛福部預計2027年建置第二個管藥工廠，讓管制藥品有多元劑型、發展與備援。

藥品調配方面，林靜儀說，雖藥品供應遵從市場機制，但衛福部規劃成立國家級藥物智慧物流儲備中心，未來會在不干預市場正常運作的前提下，整合藥商生產供應、健保申報、醫療院所使用情況等資料，以利掌握國內藥物供應狀況與量能，並在必要時啟動調度與囤貨儲存。

林靜儀表示，目前我國對於產業的支持相對分散，未來會研擬藥物韌性穩定財源，確保經費來源用途及永續，並確立供應保障措施，強化制度面支持與應變能力，也提供產業支持與誘因，厚植國內製藥產業發展。

經濟部次長何晉滄則說，經濟部會遴選具有競爭力的藥廠組成國家隊，以國家形象館等形式參與生技展，提升國際接單能力、強化國內藥品供應穩定度，力求讓台灣成為國際供應鏈中重要的一環。

