健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》保健品怎麼吃？醫建議：維生素這樣吃

2026/03/08 06:26

近年不少人喜愛吃營養補充品、保健食品。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年不少人喜愛吃營養補充品、保健食品；然若沒有在正確的時間與條件下服用，恐怕是白白浪費了其效益。復健專科醫師陳昭本在Thread「復健 Dr. Fit陳昭本醫師」說明幾項常見的健康食品的建議服用時機。首先陳昭本提出多項常見的維生素與保健食品，以及建議吃的時機：

●維生素 C、B 群（水溶性好吸收）：早上空腹或飯前吃吸收較快；若是腸胃較為敏感的民眾可以飯後食用，B群效用大，也能避免胃疼。

●維生素 A、D、E、K、魚油（脂溶性靠油脂）：飯後吃。

●GABA、鈣、鎂：幫助睡眠，睡前吃最有感。

●鐵不要跟鈣一起吃、葉黃素避開β胡蘿蔔素（會互相干擾）。

同時陳昭本提醒，吃保健食品還是建議搭配飲食、固定時間、分批補充，吸收效率才會高。陳昭本提醒大家，其實回歸本質，保健食品始終只是「輔助」，如果能從天然食物中攝取充足營養，那絕對是最好的選擇！畢竟食物中除了單一營養素，還有複雜的植化素與纖維。

