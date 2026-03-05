砸240億建「藥物供應國家隊」 賴總統：不再受制境外、落實國產國用

總統賴清德今（5）日主持「健康台灣推動委員會」。（圖擷取自總統府YouTube直播）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今主持「健康台灣推動委員會」時正式宣布，政府將投入240億元推動「國家藥物韌性整備計畫」，以「國產國用、智慧調控、國際聯盟」三大核心，從源頭產製到臨床使用，建立「關鍵藥物供應國家隊」，並成立「國家級藥物智慧物流與儲備中心（PILLSCenter）」，導入智慧化監控系統完善調度機制，不讓藥品受制境外敵對勢力，確保緊急狀態下的醫療能量。

賴清德表示，近年由於地緣政治劇烈變化、經貿秩序重整，加上氣候變遷與疫情的挑戰，全球醫藥供應鏈，正面臨「單一化」與「集中化」的脆弱風險，美國、歐盟、日本等國家，都紛紛將藥品供應穩定議題，提升到經濟安全與國家安全的高度，積極推動關鍵藥物的回流生產與戰略儲備。

請繼續往下閱讀...

針對台灣現況，賴清德指出，國內藥品與醫材高度仰賴進口，部分品項甚至受制於境外敵對勢力，加上國際大藥廠基於運輸、產業策略和市場規模的考量，都讓台灣的藥物供應穩定，面臨重大挑戰。為此，他特別指示行政院，邀集衛福部等相關部會，共同規劃為期四年的「國家藥物韌性整備計畫」。

賴清德說，政府將全面建構台灣的藥物供應防線，在具體執行上聚焦三個面向，首先是「自給自足，強化在地供給韌性」：推動至少50項關鍵藥物的國產自製，透過政策補助、市場引導及健保給付鼓勵，帶動原料藥國造化與生物藥自主化，建立「關鍵藥物供應國家隊」，確保關鍵藥物供應韌性，特別是在緊急狀態下，台灣能夠保有最基本的醫療能量。

其次為「智慧科技，完善監測調度」，賴清德表示，政府將成立「國家級藥物智慧物流與儲備中心（PILLSCenter）」，導入智慧化監控系統，來對藥品供應有精準的預警，並完善橫向與垂直的調度機制。

第三是「提升產業動能，帶動兆元經濟」，賴說，這不只是守護健康、確保國家安全的計畫，更是推動生醫產業升級的契機，要讓台灣成為全球生醫藥品、醫材供應鏈中，不可或缺的夥伴，將藥物韌性的提升，轉化為領航「健康台灣」的產業動能。

賴清德表示，國家的韌性必須從各層面共同累積，藥物韌性是「全社會防衛韌性」的重要一環，更是落實「健康台灣」願景的關鍵後盾，亟需政府與民間齊心協力、共同推動。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法