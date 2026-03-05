自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

砸240億建「藥物供應國家隊」 賴總統：不再受制境外、落實國產國用

2026/03/05 16:53

總統賴清德今（5）日主持「健康台灣推動委員會」。（圖擷取自總統府YouTube直播）

總統賴清德今（5）日主持「健康台灣推動委員會」。（圖擷取自總統府YouTube直播）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今主持「健康台灣推動委員會」時正式宣布，政府將投入240億元推動「國家藥物韌性整備計畫」，以「國產國用、智慧調控、國際聯盟」三大核心，從源頭產製到臨床使用，建立「關鍵藥物供應國家隊」，並成立「國家級藥物智慧物流與儲備中心（PILLSCenter）」，導入智慧化監控系統完善調度機制，不讓藥品受制境外敵對勢力，確保緊急狀態下的醫療能量。

賴清德表示，近年由於地緣政治劇烈變化、經貿秩序重整，加上氣候變遷與疫情的挑戰，全球醫藥供應鏈，正面臨「單一化」與「集中化」的脆弱風險，美國、歐盟、日本等國家，都紛紛將藥品供應穩定議題，提升到經濟安全與國家安全的高度，積極推動關鍵藥物的回流生產與戰略儲備。

針對台灣現況，賴清德指出，國內藥品與醫材高度仰賴進口，部分品項甚至受制於境外敵對勢力，加上國際大藥廠基於運輸、產業策略和市場規模的考量，都讓台灣的藥物供應穩定，面臨重大挑戰。為此，他特別指示行政院，邀集衛福部等相關部會，共同規劃為期四年的「國家藥物韌性整備計畫」。

賴清德說，政府將全面建構台灣的藥物供應防線，在具體執行上聚焦三個面向，首先是「自給自足，強化在地供給韌性」：推動至少50項關鍵藥物的國產自製，透過政策補助、市場引導及健保給付鼓勵，帶動原料藥國造化與生物藥自主化，建立「關鍵藥物供應國家隊」，確保關鍵藥物供應韌性，特別是在緊急狀態下，台灣能夠保有最基本的醫療能量。

其次為「智慧科技，完善監測調度」，賴清德表示，政府將成立「國家級藥物智慧物流與儲備中心（PILLSCenter）」，導入智慧化監控系統，來對藥品供應有精準的預警，並完善橫向與垂直的調度機制。

第三是「提升產業動能，帶動兆元經濟」，賴說，這不只是守護健康、確保國家安全的計畫，更是推動生醫產業升級的契機，要讓台灣成為全球生醫藥品、醫材供應鏈中，不可或缺的夥伴，將藥物韌性的提升，轉化為領航「健康台灣」的產業動能。

賴清德表示，國家的韌性必須從各層面共同累積，藥物韌性是「全社會防衛韌性」的重要一環，更是落實「健康台灣」願景的關鍵後盾，亟需政府與民間齊心協力、共同推動。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中