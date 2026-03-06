自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》肩膀痛只按摩恐拖更久 醫揭五十肩早期警訊

2026/03/06 12:21

專家表示，了解五十肩的早期特徵、發炎期處理方式與常見代償問題，有助避免走冤枉路；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕肩膀疼痛常被誤以為只是肌肉緊繃或肌腱發炎，疼痛職人診所院長徐子恆引述研究指出，許多案例與五十肩有關。若未及早辨識與正確處理，可能拖延治療時間，甚至讓症狀惡化，了解五十肩的早期特徵、發炎期處理方式與常見代償問題，有助避免走冤枉路。

徐子恆在臉書專頁「徐子恆醫師 Dr. Hsu 復健專科」發文分享，五十肩的問題不在「肌肉太緊」，本質是關節囊纖維化與沾黏，如果民眾只按摩、放鬆、針灸、運動，並未處理根本問題，會讓問題拖很久。

民眾如何比預期更早發現五十肩？徐子恆表示，民眾可以試試看：手肘貼身90 度往外打開，如果左右差超過20度，這是早期警訊。外旋是五十肩最早喪失的角度，這時候發現處理，往往更即時。由於多數病人就醫時多半已經中後期，錯過簡單處理的方式。

此外，徐子恆提及，到肩膀疼痛時並不一定適合立即拉筋。若出現夜間痛醒、靜止時仍疼痛或翻身刺痛等情形，代表可能處於發炎期，此時若過度拉伸，反而可能讓發炎更嚴重。治療原則應先控制發炎，再逐步恢復活動角度。

徐子恆提醒，肩膀會代償，常讓人以為是頸部、肩胛骨疼來源的疼痛。當肩關節活動受限時，身體可能透過肩胛骨上提、胸椎旋轉或斜方肌過度出力來補償，久而久之可能引發肩膀、頸部與背部疼痛一起來。

徐子恆總結，肩膀疼痛不一定只是肌肉問題，若忽略五十肩的可能性，容易延誤治療。

