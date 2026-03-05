自由電子報
健康 > 心理精神

罹癌壓力大！衛福部癌友心理支持初步鎖定肺癌、頭頸癌 下半年上路

2026/03/05 16:51

衛福部規劃於今（2026）年下半年針對初次罹癌的民眾及其家屬提供免費心理支持方案。（資料照）

衛福部規劃於今（2026）年下半年針對初次罹癌的民眾及其家屬提供免費心理支持方案。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕癌症已連續43年蟬聯國人十大死因首位，罹癌帶來的心理壓力甚至可能影響治療成效與預後。衛福部心理健康司長陳柏熹今（5日）透露，衛福部規劃於今（2026）年下半年針對初次罹癌的民眾及其家屬提供免費心理支持方案，由心理師提供評估與心理支持，協助癌友及家屬調適情緒、改善生活品質，初步鎖定頭頸癌、肺癌等癌別，預計4月完成資源盤點後啟動。

衛福部目前已推動「青壯世代心理健康支持方案」，補助15至45歲民眾每人3次免費心理諮商。陳柏熹指出，此次政策將進一步把心理支持擴及癌症病患與家屬。雖然住院與重症患者已有基本心理支持，但門診癌症病人與慢性追蹤期患者常因看診時間短或擔心被貼上心理標籤，其復發焦慮、睡眠障礙與生活適應等心理需求往往被忽略。

為補足缺口，衛福部去（2025）年底已完成醫院版癌友與家屬心理支持方案指引，未來將在醫院建立系統，由心理師進行情緒評估與心理支持，必要時可進一步接受心理治療。陳柏熹說，指引採「篩檢—轉介—介入」分級照護模式，輕微心理困擾由腫瘤科醫師與護理師先行處理，中度症狀由心理師與社工師介入，若屬重度心理問題，則由精神科醫師提供治療。

陳柏熹指出，癌症患者在初次診斷時往往面臨巨大心理衝擊，政策所稱的「初期」指的是第一次被診斷出癌症的時刻，而非癌症期別。研究也顯示，若癌友獲得良好心理支持，不僅能改善生活品質，整體預後也可能更好。

針對試辦計畫鎖定癌別，陳柏熹說，不同癌症對病患造成的身心衝擊差異很大，例如肺癌患者常面臨長期呼吸困難、吸不到空氣的不適；頭頸癌則可能影響外觀與身體形象，心理壓力相對明顯，因此優先列入試辦考量。根據癌症登記資料，2023年台灣新發癌症個案中，肺癌（肺、支氣管及氣管）達1萬9986人，頭頸癌（口腔、口咽及下咽）則有8522人。

陳柏熹表示，衛福部預計今年4月盤點資源，於下半年選定推動試辦計畫院所，蒐集實施成效後，再評估是否納入健保給付。目前衛福部已補助全台105家醫院成立癌症資源中心，2024年服務人次達17.3萬人次，未來將結合醫院團隊、心理師與民間團體，逐步建立癌友與家屬的心理支持網絡。

