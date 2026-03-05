高雄防治登革熱起跑 3月黃金預備期掃蕩蟲卵是關鍵

岡山區動員里志工與清潔隊協助清除大型髒亂點。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕3月起氣溫逐漸回升，在雨季來臨前夕，高雄市今（5）日在三民區中庸公園舉辦跨局處「除斑誓師」防疫總動員，38區同步環境大掃蕩，要在「黃金預備期」 清除蟲卵，降低病媒蚊密度，減少登革熱的傳播。

衛生局指出，3月是登革熱防治的黃金預備期，此時成蚊活動雖然尚不明顯，但因病媒蚊的蟲卵具有強大抗旱性，能潛伏在乾燥容器中長達數月，在雨季來臨前發動全市環境大掃蕩，澈底清除隱藏的蟲卵，等同「清零」未來的蚊子大軍，可有效降低入夏之際的病媒蚊密度，今日連同環保、民政、經發等跨局處防疫團隊一同誓師，展現防範登革熱疫情的決心。

請繼續往下閱讀...

民眾應定時清除家戶堆積容器，或將桶缸盆甕倒置以免積水。（高雄市衛生局提供）

防疫團隊今日亦深入三民區德西、十美及德北里社區巷弄，針對空地、空屋等高風險區域進行地毯式巡檢，現場示範並宣導民眾務必落實「巡、倒、清、刷」4大登革熱防疫守則，除了倒掉積水，更要用力「刷洗」容器內壁以去除抗旱蟲卵，澈底清除孳生源，才能有效阻斷傳播鏈。

衛生局提醒，民眾自高風險區入境14日內若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速前往登革熱整合式醫療合約院所（https://gov.tw/EE3）就醫快篩。民眾就醫時，主動掃碼QR code填寫TOCC，即可參加抽獎，將於3至5月每月將抽出萬元禮券1名、千元禮券3名及百元禮券1000名。

積水容器易孳生病媒蚊幼蟲孓孑。（高雄市衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法