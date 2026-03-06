健康網》吃水煮血壓還是不受控 營養師：元凶可能不是鹽

營養師邱世昕指出，若已水煮吃清淡，卻仍然血壓高，除可透過攝取深綠色蔬菜補充一氧化氮，也可透過呼吸方式改善血管硬度；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人為了控制血壓，開始減少鹽分攝取，不僅飲食越來越清淡，甚至餐餐吃水煮，但量測血壓時，仍然出現不理想的紅字，讓人相當困惑。營養師邱世昕指出，如果已經減少鹽分攝取，血壓卻仍然居高不下，原因或許不只與鹽分攝取有關，其實也可能是血管失去彈性所致。

邱世昕於臉書粉專「營養師教練-世昕」發文表示，血管就像一條使用很久的塑膠水管，如果長期曝曬，便會導致水管變硬或變脆，水流經過時，壓力就會變大。人體的血管也是一樣的道理，隨著年齡增加老化，血管壁可能逐漸變硬，促使血壓上升。

邱世昕進一步說明，此時，身體需要的是一種神奇氣體：一氧化氮（Nitric Oxide）」，它可以幫助血管放鬆、軟化，如同為血管做SPA般，幫助血管舒張；當血流更順暢，血壓自然也就會下降。至於要去哪裡找一氧化氮？他指出，想要補充一氧化氮不是靠藥物，其實日常飲食中就能找到。舉例來說，多多攝取深綠色蔬菜，如波菜，或補充甜菜根等，都有助於補給一氧化氮。

邱世昕也分享，除了單純減少鹽分攝取，透過增加深綠色蔬菜攝取補充一氧化氮之外，也可以透過練習「慢慢用鼻子深呼吸」的方式，讓血管軟回來，血壓才會回歸正常。

此外，國民健康署曾於臉書專頁發文指出，想要掌握血壓變化狀況，建議18歲以上民眾每年至少要量一次血壓，高血壓患者應牢記「722」測量血壓密碼。「7」：連續7天量測；「2」：早上起床後、晚上睡覺前，各量一次；「2」：每次量兩遍。透過定期量測，做好血壓管理。

