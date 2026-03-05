健康網》經典賽開打！ 陳志金列觀賽10提醒 這千萬別做

2026世界棒球經典賽今（5）日登場，全台不少球迷也守在電視機前為中華隊加油。奇美醫院加護醫學部醫師陳志金提醒，看球賽時難免激動，尤需特別留意10個重點，保護自身與旁人。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕2026世界棒球經典賽今（5）日登場，台灣隊首戰澳洲，全台球迷守在電視機前為中華隊加油，可惜此役火力遭封鎖，全場打線僅擊出3支安打遭完封。雖然首戰失利，仍不影響球迷們為台灣隊應援的士氣。醫師陳志金也提醒，看球賽時難免激動，尤需特別留意10個重點，保護自身與旁人。

經典賽開打，球迷們觀賽也充滿熱血。對此，奇美醫院加護醫學部醫師陳志金曾於臉書專頁「Icu醫生陳志金」發文，特別列出「觀看比賽10點提醒」。首先是：開場前大人、小孩記得先上廁所，讓膀胱排空，避免因觀賽憋尿太久，導致漏尿或泌尿道感染；其次應關緊門窗，以免吵到鄰居，並將長輩、嬰兒、寵物安置好，以免受到驚嚇；若本身為心臟病、高血壓患者，請記得吃藥，或者選擇看賽後比數就好，以免情緒波動。

陳志金並幽默指出，自覺帶賽的人，建議看重播就好，或是選擇幫對手加油；此外，家中若有貴重、易碎物品，也應請移往安全區域與電視保持安全距離，有助保護電視。他並提醒，選擇講評比較安靜的那一台，因為比數落後再聽到馬後炮講評會很氣；同樣地，加油吶喊前，也應先確認身邊都是支持同一隊的人，以免樂極生悲。

另外，陳志金也提醒，切勿邊看邊吃，以免哽到，即使喝水也不行；若有人剛打完疫苗，記得坐在沙發的最旁邊，意即疫苗打左手者，坐最左邊，疫苗打右手者，坐最右邊，以免旁人激動時手臂被打；最後則是記得保護大腿，避免被自己或旁人拍打。

