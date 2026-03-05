自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》經典賽開打！ 陳志金列觀賽10提醒 這千萬別做

2026/03/05 15:54

2026世界棒球經典賽今（5）日登場，全台不少球迷也守在電視機前為中華隊加油。奇美醫院加護醫學部醫師陳志金提醒，看球賽時難免激動，尤需特別留意10個重點，保護自身與旁人。（資料照）

2026世界棒球經典賽今（5）日登場，全台不少球迷也守在電視機前為中華隊加油。奇美醫院加護醫學部醫師陳志金提醒，看球賽時難免激動，尤需特別留意10個重點，保護自身與旁人。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕2026世界棒球經典賽今（5）日登場，台灣隊首戰澳洲，全台球迷守在電視機前為中華隊加油，可惜此役火力遭封鎖，全場打線僅擊出3支安打遭完封。雖然首戰失利，仍不影響球迷們為台灣隊應援的士氣。醫師陳志金也提醒，看球賽時難免激動，尤需特別留意10個重點，保護自身與旁人。

經典賽開打，球迷們觀賽也充滿熱血。對此，奇美醫院加護醫學部醫師陳志金曾於臉書專頁「Icu醫生陳志金」發文，特別列出「觀看比賽10點提醒」。首先是：開場前大人、小孩記得先上廁所，讓膀胱排空，避免因觀賽憋尿太久，導致漏尿或泌尿道感染；其次應關緊門窗，以免吵到鄰居，並將長輩、嬰兒、寵物安置好，以免受到驚嚇；若本身為心臟病、高血壓患者，請記得吃藥，或者選擇看賽後比數就好，以免情緒波動。

陳志金並幽默指出，自覺帶賽的人，建議看重播就好，或是選擇幫對手加油；此外，家中若有貴重、易碎物品，也應請移往安全區域與電視保持安全距離，有助保護電視。他並提醒，選擇講評比較安靜的那一台，因為比數落後再聽到馬後炮講評會很氣；同樣地，加油吶喊前，也應先確認身邊都是支持同一隊的人，以免樂極生悲。

另外，陳志金也提醒，切勿邊看邊吃，以免哽到，即使喝水也不行；若有人剛打完疫苗，記得坐在沙發的最旁邊，意即疫苗打左手者，坐最左邊，疫苗打右手者，坐最右邊，以免旁人激動時手臂被打；最後則是記得保護大腿，避免被自己或旁人拍打。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中