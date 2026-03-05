自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》本土劇女星扭傷變「掰咖」 專家教照護5原則

2026/03/05 15:36

本土劇女星洪淇，近期卻不小心滑倒扭傷，引來眾人關心。（圖取自洪淇臉書「洪淇 C h i」）

本土劇女星洪淇，近期卻不小心滑倒扭傷，引來眾人關心。（圖取自洪淇臉書「洪淇 C h i」）

〔健康頻道／綜合報導〕本土劇女星洪淇曾是MOMO親子台第一代「糖果姐姐」，她因演出台視《生生世世》以林靜惠一角逐漸成為新生代女星，近期卻不小心滑倒扭傷，成了「掰咖」一族。關於扭傷的處理，根據健保署衛教資料表示，可以記住5字口訣「PRICE」，保護患部、休息、冰敷、彈性繃帶加壓，與抬高患肢。

洪淇近期在臉書發文表示，抱歉讓大家擔心了，知道很多人關心詢問，但她真的沒事，只是滑倒擦傷扭到，就「掰咖」幾天而已。她感謝劇組照顧，也直言還好沒有耽誤到拍攝進度。

5方法照護自己

肌肉拉傷、關節扭傷是民眾經常遭遇的意外情況，根據健保署衛教資料表示，當外來力量超越人體組織所能承受的機械強度時，便會造成肌肉、肌腱、韌帶、關節囊或骨骼部位的傷害。其中，扭傷是屬於關節周圍的韌帶發生斷裂，稱為扭傷。

健保署說明，臨床表現上首先受傷的地方會腫脹、疼痛（組織發炎），開放性骨折還會造成出血、傷口發炎感染、神經或肌肉受損等。另外因腫脹、疼痛使肌肉無法活動，久而久之也會造成肌肉萎縮及關節僵硬。

處理骨骼肌肉的傷害，有一個由5個縮寫字頭組成的PRICE原則：

●保護患部（Protection）：防止再次傷害。可使用貼紮或是繃帶包紮做固定。

●休息（Rest）：要求患者好好休息可以促進復原。

●冰敷（Ice）：冰敷袋置於受傷部位，受傷後48小時內都是冰敷的最佳時機，如果症狀嚴重，甚至必須72小時連續冰敷，並嚴禁推拿、按摩與熱敷。每隔2－3小時冰敷20－30分鐘，可使微血管收縮，減少局部發炎反應。

●壓迫（Compression）：壓迫使傷害區域的腫脹減小，以彈性繃帶包紮於受傷部位，例如：足、踝、膝、大腿、手或手腕等部位，以減少內部出血。

●抬高（Elevation）：抬高傷部加上冰敷與壓迫，可以減少血液循環至傷部，避免腫脹。傷處應高於心臟部位，而且儘可能在傷後24小時內，都抬高傷部。

健保署提醒，冰敷時不要讓冰袋直接接觸皮膚，以溼掉的彈性繃帶或乾毛巾保護皮膚。同時，扭傷或拉傷後如自覺症狀有惡化或自己沒有把握時，務必就醫。

