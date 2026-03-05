減肥藥竟能戒菸酒？60萬人數據揭GLP-1連動大腦 專家：成癮風險降

患者在腹部注射GLP-1類藥物。最新針對60萬人的醫療數據分析顯示，這類廣泛用於治療肥胖與糖尿病的針劑，不僅能控制體重，還可能與較低的菸酒及毒品成癮風險相關。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項分析超過60萬名糖尿病患者醫療紀錄的新研究發現，廣泛用於治療肥胖與糖尿病的GLP-1類藥物，可能與較低的酒精、尼古丁與毒品成癮風險相關。研究人員推測，這類藥物可能影響大腦與獎賞及渴望相關的神經系統。不過研究人員強調，這項分析屬於觀察性研究，目前仍需要大型臨床試驗確認其效果。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項發表於《英國醫學期刊》（BMJ）的研究，分析了美國退伍軍人事務部醫療資料庫中超過60萬名第2型糖尿病患者的紀錄。研究人員比較使用GLP-1藥物（如 Ozempic、Wegovy、Mounjaro 與 Zepbound 等）與另一類糖尿病藥物SGLT2抑制劑的患者，發現前者在研究期間被診斷出物質使用障礙（substance-use disorder）的機率較低。

在為期3年的觀察中，使用GLP-1藥物的受試者呈現較低成癮風險，且每1000人中約減少7人出現物質使用障礙。

科學界認為，GLP-1藥物透過模仿人體荷爾蒙作用，可能影響大腦中與獎賞和渴望相關的神經系統。約翰霍普金斯大學流行病學教授亞歷山大（Caleb Alexander）提醒，雖然數據顯示死亡風險下降，但仍需謹慎解讀。他指出，開始使用該類藥物的患者，在健康行為、醫療追蹤或生活方式上可能本就優於其他群體，這些背景差異都可能影響最終的數據結果。

待大型試驗驗證 藥廠積極投入成癮防治研究

由於研究資料主要來自退伍軍人系統，受試者多為年長男性，結果是否能廣泛適用於一般大眾仍有待確認。奧克拉荷馬州立大學藥理學教授西蒙斯（W. Kyle Simmons）強調，目前急需隨機對照試驗（RCT）來排除干擾變因，相關針對酒精使用障礙的試驗預計將在未來數月公布結果。包括諾和諾德（Novo Nordisk）與禮來（Eli Lilly）在內的多家藥廠也已展開布局，研究GLP-1類藥物針對成癮防治的潛在用途。

