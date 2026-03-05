又一起麻疹群聚！ 男馬來西亞返台確診 就醫再傳1人、87人監測

國內再出現今年第二起麻疹群聚事件，疾管署發言人林明誠說，接觸者共匡列87人，預計監測至3月22日。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內再出現今（2026）年第二起麻疹群聚事件！疾管署今（5日）公布1名中部40多歲男性日前赴馬來西亞洽公返國後確診麻疹，並在就醫過程中傳染給另一名20多歲女性，形成境外移入引發的國內群聚，相關接觸者共匡列87人，預計監測至3月22日。

疾管署發言人林明誠說明，指標個案為中部40多歲本國籍男性，今年1月底至2月初曾至馬來西亞洽公，返國約7天後陸續出現發燒、咳嗽、鼻炎、結膜炎與紅疹等典型症狀，個案出疹後先至診所就醫，因症狀未改善再到醫院急診，經通報採檢後於2月13日確診。

請繼續往下閱讀...

疫調發現，1名中部20多歲女性曾在指標個案就醫時接觸，並在接觸後第18天出現發燒與出疹症狀，主動聯繫衛生單位後就醫採檢確診。當初指標個案共匡列58名接觸者，除了這名女性外，其餘人都已在3月4日監測期滿；而這名女性確診後，又匡列87名接觸者，目前仍在健康監測中，預計監測至3月22日。

林明誠指出，今年截至3月4日，國內已出現2起麻疹群聚事件，累計4例確診，年齡介於未滿1歲至40多歲，兩起群聚皆為境外移入後引發的國內感染，感染來源分別為越南與馬來西亞。

疾管署提醒，麻疹傳染力極強，若曾與確診個案接觸，或被衛生單位通知為接觸者，應依「麻疹個案接觸者健康監測通知書」做好健康監測及防護措施。若出現發燒、紅疹、咳嗽、鼻炎或結膜炎等疑似症狀，應戴上口罩並儘速聯繫衛生局安排就醫，避免自行就醫造成傳播風險；醫師診治時也應落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史及是否群聚），提高警覺並及時通報。

疾管署表示，近期全球麻疹疫情持續，境外移入風險增加。民眾出國旅遊期間應勤洗手、避免觸摸口鼻，並視情況配戴口罩。1966年（含）以後出生的成人若計畫前往麻疹流行地區，且不確定是否具有免疫力，建議出國前2至4週至旅遊醫學門診評估是否接種MMR疫苗。孕婦及未滿1歲嬰幼兒屬高風險族群，應避免前往流行區，若須攜帶6個月以上未滿1歲嬰兒出國，也可先諮詢自費接種1劑MMR疫苗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法