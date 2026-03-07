自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

筋骨百科》坐骨神經痛拉腰無效！骨科醫提醒疼痛這樣分辨

2026/03/07 09:40

骨科醫師許芳偉提醒，如果你的「坐骨神經痛」是坐著比較痛、拉腰沒效，需要的是放鬆屁股。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

骨科醫師許芳偉提醒，如果你的「坐骨神經痛」是坐著比較痛、拉腰沒效，需要的是放鬆屁股。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕如果我有「坐骨神經痛」究竟應該怎麼辦？健立診所醫療長、骨科醫師許芳偉在Thread「筋骨百科Dr.Bone許醫師Fangwei　Hsu」表示，「復健做錯方向，就像修馬桶去通煙囪一樣荒謬。」

「醫師，我坐骨神經痛，拉腰拉了三個月，為什麼一點效都沒有？」許芳偉認為，答案很殘酷：因為你的脊椎根本沒事，是你屁股裡的肌肉壞掉了。

許芳偉引用一個個案做說明：「一位業務員，腰痛腳麻，深信自己是椎間盤突出。他買了昂貴的倒立機、每天去診所拉腰，結果屁股深處的那點痛感，像鬼一樣糾纏不清。我摸了一下他的屁股（梨狀肌位置），他痛到差點跳起來。」許芳偉表示，這不是腰椎壓迫，這是「梨狀肌症候群」。同時補充：拉腰是拉脊椎縫隙，對屁股肌肉一點用都沒有。

骨科醫師的「鷹眼」邏輯：疼痛怎麼分？

源頭在脊椎（椎間盤突出）： 通常會有腰痛，做直腿抬高測試 （SLR） 會電到腳 。

源頭在屁股（梨狀肌症候群）： 腰通常不痛，但屁股深處有一個明顯的壓痛點，坐著（尤其是硬椅子）會更痛 。

Dr. Bone 建議

許芳偉提醒，如果你的「坐骨神經痛」是坐著比較痛、拉腰沒效，請停止折磨你的脊椎。這時候你需要的是放鬆屁股，而不是拉開骨頭。

