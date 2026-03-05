自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》足球球星也「坐著尿」！ 網紅醫：衛生更健康

2026/03/05 21:23

關於「男性要不要坐著尿」的爭論，在台灣甚至歐美都引來熱議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕關於「男性排尿姿勢」的爭論在台灣甚至歐美都引來熱議，過去有很多女性網紅提倡男性應坐著尿尿，但不少男性排斥坐著尿尿，將其與「男子氣概」畫上等號。實際上，過去足球巨星梅西（Messi）也曾在專訪時，大方表明自己會坐著尿尿。擁有百萬訂閱的網紅醫師蕾娜（Rena Malik）透過影片表示，這不只是家庭衛生的問題，在泌尿醫學領域也有不少相關的研究。該影片獲得次點閱。

蕾娜在影片依照醫學文獻等來源，從生理結構、病理需求與生活衛生三個面向來深入探討。

生理機制：盆底肌的放鬆程度

蕾娜表示，排尿不僅是膀胱收縮，更需要盆底肌（Pelvic Floor Muscles）與尿道括約肌的協同放鬆。站著的時候，為了維持身體平衡，腹部與盆底肌肉會處於輕微張力狀態。當男性坐下時，腿部與骨盆的肌肉能得到更徹底的放鬆。對於一般健康男性，這種差異可能不明顯；但對於排尿功能受損的人來說，這點微小的放鬆就能顯著改善尿流。

醫學證據：誰最適合坐著尿尿？

根據荷蘭萊登大學醫學中心（LUMC）的一項薈萃分析（Meta-analysis），排尿姿勢的影響因人而異：

患有下尿路症狀（LUTS）或攝護腺肥大的男性：研究發現，坐姿對這類患者有明顯好處。坐著排尿可以減少殘尿量（Post-void Residual Volume），讓膀胱排得更乾淨。增加尿流率（Maximum Urinary Flow Rate），尿流速度變快。最後是縮短排尿時間，過程更有效率。

對於攝護腺健康的男性，研究顯示站著或坐著在生理數據（尿流率、殘尿量）上幾乎沒有差異。

衛生與生活品質

除了生理因素，影片中也提到了現實生活的考量：

站著尿尿：快速、不需接觸馬桶座墊，公共場所較方便。然衛生上則有問題：容易產生肉眼看不見的尿液噴濺，弄髒地板與馬桶邊緣；更可能因馬桶座墊是否掀起或清潔問題引發爭執。

坐著尿尿：須穿脫、較為麻煩。但衛生則有保障：尿液直接進入水中，幾乎無噴濺，減少家務負擔與異味；有助於家庭和諧，避免因衛生習慣不同的摩擦。

國際趨勢

蕾娜表示，德國約有 60% 的男性習慣坐著尿尿。在日本，這種習慣也越來越普及（被稱為「坐著尿派」）。這反映了現代男性對於空間共享、居家衛生以及伴侶感受的重視程度在提高。

蕾娜認為，站著或坐著純屬個人與家庭習慣；蕾娜建議這樣考慮：如果您想減少打掃頻率或增進與同居者的關係，坐著是一個好選擇。反之，如果有排尿困擾（如尿不乾淨、尿流變弱、需用力才能排尿），建議改用坐姿，這能幫助您的盆底肌放鬆，減輕膀胱壓力。

最後蕾娜提醒，若您不論姿勢如何都感到排尿困難，或伴隨疼痛、血尿，請務必尋求泌尿科醫師診斷，檢查是否有攝護腺肥大或其他潛在問題。

