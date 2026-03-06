自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》坐著踮踮腳就有效？ 研究揭血糖升幅可降32％

2026/03/06 11:27

醫師李思賢引述國外研究指出，只要坐著執行「坐姿比目魚肌踮腳」運動，血糖上升幅度就能降32%，對於久坐辦公的上班族而言，可說是無副作用的運動選擇。（圖取自李思賢臉書粉專）

醫師李思賢引述國外研究指出，只要坐著執行「坐姿比目魚肌踮腳」運動，血糖上升幅度就能降32%，對於久坐辦公的上班族而言，可說是無副作用的運動選擇。（圖取自李思賢臉書粉專）

〔健康頻道／綜合報導〕沒時間運動嗎？現代人生活型態趨向久坐，運動量不足也已成為發生代謝疾病的主要原因之一。醫師李思賢引述國外研究指出，只要坐著執行「坐姿比目魚肌踮腳」運動，血糖上升幅度就能降32%。此外，這種運動有極佳的抗疲勞特性，且不易產生痠痛，對於久坐辦公的上班族而言，可說是一個輕鬆可持續且無副作用的運動選擇。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，據統計，全球有近3成的成年人未達世界衛生組織（WHO）的活動建議量 。不過，1項2025年發表於《Sports》的研究，卻引起了廣泛關注，研究重點在於，一種被稱為「坐姿比目魚肌踮腳」（Soleus Push-Up, SPU）的運動 。

李思賢說明，比目魚肌在人體中非常特殊，雖然它僅占體重的1%左右，但它具有極佳的抗疲勞特性，能長時間持續運作而不容易產生痠痛。執行「坐姿比目魚肌踮腳」運動，與平時無意識的抖腳並不相同，且方式極其簡單：只要在坐姿狀態下，雙腳平放於地面，隨後規律地將腳跟提起（踮腳尖）讓膝蓋下方的比目魚肌收縮，再將腳跟放回地面。

研究針對10 位平均年齡約 53 歲的糖尿病前期（Prediabetes）患者進行試驗，參與者在進行口服葡萄糖耐受試驗（OGTT）的2小時內持續執行SPU運動。結果顯示，相較於完全坐著不動，運動組的血糖上升幅度平均降低約32% 。

李思賢說，對於血糖偏高或有代謝問題的人來說，這是一種不需要去健身房、不需要特殊器材，甚至不需要流汗也能改善代謝健康的方法。對於因工作繁忙或體能限制而無法進行高強度訓練的人來說，可說是極具價值的健康介入手段。

此外，李思賢也指出，「坐姿比目魚肌踮腳」幾乎不會造成肌肉損傷或疲勞 。對於糖尿病前期族群來說，利用這種運動方式來優化代謝系統，是一個可持續且無副作用的選擇 。儘管這未來仍需更大規模的臨床試驗來驗證，但目前的數據已足夠讓我們在久坐辦公之餘，有意識地讓腳跟動起來。

